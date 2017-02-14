ФОТО: В Ида-Вирумаа почтили память моряков Мерикюлаского десанта

14 февраля члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” по традиции отдали дань памяти морякам-балтийцам, погибшим в составе Мерикюлаского десанта в годы Второй мировой войны.

К захоронению 45 десантников на территории братской могилы в Синимяэ были возложены венки и цветы.

Затем у мемориала Мерикюласкому десанту, что установлен у дороги, ведущей от Таллиннского шоссе в Нарва-Йыэсуу, прошел митинг памяти, который открыла депутат Нарвского горсобрания Лариса Оленина.

Слова памяти сказали Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Эстонии Анатолий Степусь, Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Дмитрий Казеннов. Дипломаты тепло поблагодарили поисковиков, общественность, ветеранов Ида-Вирумаа за сохранение памяти о моряках-десантниках, погибших здесь в годы минувшей войны.

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Член правления клуба ”Камерад” Павел Стиммер сказал порталу Delfi, что в последние годы были обнаружены останки еще 41 бойца Мерикюлаского десанта, которые летом будут перезахоронены на братской могиле в Синимяэ.

В митинге памяти участвовали ветераны и представители общественности Нарвы, Кохтла-Ярве, Кивиыли.