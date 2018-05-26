26.05.2018, 22:03

ФОТО: В Ида-Вирумаа отметили День химика

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST
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Keemikute päev 2018 Foto: Jevgeni Kapov

После трехлетнего перерыва, вызванного экономической ситуацией, сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG), фирма Eastman Specialties и другие химические предприятия Ида-Вирумаа возобновили празднование Дня химика, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году эстонские предприятия отрасли отметили на сутки раньше – 26 мая.

Как сказал порталу Delfi председатель правления VKG Ахти Асманн, ”это замечательно, что после некоторого перерыва предприятию удалось подарить своим работникам и членам их семей, а также всем жителям Кохтла-Ярве этот замечательный праздник”.

Предприятиям химической отрасли вместе с Кохтла-Ярвеским Культурным центром, перед которым и было сердце народного гулянья, удалось сделать праздник поистине днем для всей семьи. Было чем заняться и взрослым, и детям.

Начался праздник с благотворительного забега Eastman Charity Run, в котором приняли участие и взрослые, и дети.

Забег стартовал уже в третий раз, и цель состязания — оказать поддержку местным семьям с детьми, нуждающимися в постоянном лечении. ”В этом году мы вновь пригласили всех любителей спорта проявить активность, и тем самым внести вклад не только в своё собственное здоровье, но и сделать что-то хорошее для других. Мы пожертвуем 5 евро c каждого участника, чтобы семьи, в которых есть дети с проблемами здоровья, могли приобрести необходимые им в повседневной жизни вспомогательные средства, такие как инвалидные кресла, ортопедическая обувь или лекарства”, — сказал директор Eastman Specialties Ханнес Рейнула — организатор благотворительной акции.

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До начала торжественной части на большой сцене перед гостями праздника выступили танцевальные и музыкальные коллективы Кохтла-Ярве, духовой ансамбль Olimpic Brass из Санкт-Петербурга, а вечером сцена была отдана в распоряжение зажигательной группы Кохтла-Ярвеского Культурно центра Bliss и Уку Сувисте из Таллинна. Завершился праздник выступлением легендарной группы 2 Quick Start.

Днем на стадионе Ярвеской Русской гимназии прошел турнир по футболу, посвященный Дню химика. Здесь же состоялись и другие спортивные состязания.

Самые юные участники праздника на время превратились в ”младших научных сотрудников”, получив возможность поставить химические опыты в передвижных лабораториях. Здесь же работали для них творческие мастер-классы.

Участников праздника пришли поздравить член Рийгикогу Валерий Корб, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. Десять лучших работников VKG и шесть передовиков фирмы Novotrade Invest получили благодарности и награды из рук руководителей своих предприятий.

По случаю праздника концерн VKG открыл для всех желающих двери завода по производству сланцевого масла Petroter, чтобы все, кому это интересно, могли увидеть, как на заводе местное полезное ископаемое — горючий сланец превращается в искусственную нефть — сланцевое масло.

Был и еще один, необычный и очень пожилой ”гость” праздника. Это старый трактор Lanz Bulldog 1922 года рождения. Представленный Ээро Котли на Дне Химика трактор, принадлежит частному коллекционеру подобных раритетов Хиндреку Куку. Работала машина как раз на том самом сланцевом масле, которое выпускал в то время сланцеперегонный завод, а сейчас производят химические предприятия Ида-Вирумаа.

Выпускает сланцевое масло, а также другие продукты сланцехимии, и предприятие ”Kiviõli Keemiatööstus”, тоже устроившее по поводу профессионального праздника день открытых дверей.

Жители Кивиыли не только познакомились с производственными цехами, но и представили себе, как будут выглядеть старые здания, некоторые из которых сейчас пустуют. Студенты Эстонской Академии Художеств и Таллиннского Технического университета представили свой проект ”Заброшенные ландшафты”, направленный на обретение второй жизни такими отслужившими свой век зданиями.

В День химика в Кивиыли также прошли концерты и спортивные состязания, были устроены развлечения для жителей городда.

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