ФОТО: В Ида-Вирумаа отметили День химика

Забег стартовал уже в третий раз, и цель состязания — оказать поддержку местным семьям с детьми, нуждающимися в постоянном лечении. ”В этом году мы вновь пригласили всех любителей спорта проявить активность, и тем самым внести вклад не только в своё собственное здоровье, но и сделать что-то хорошее для других. Мы пожертвуем 5 евро c каждого участника, чтобы семьи, в которых есть дети с проблемами здоровья, могли приобрести необходимые им в повседневной жизни вспомогательные средства, такие как инвалидные кресла, ортопедическая обувь или лекарства”, — сказал директор Eastman Specialties Ханнес Рейнула — организатор благотворительной акции.

До начала торжественной части на большой сцене перед гостями праздника выступили танцевальные и музыкальные коллективы Кохтла-Ярве, духовой ансамбль Olimpic Brass из Санкт-Петербурга, а вечером сцена была отдана в распоряжение зажигательной группы Кохтла-Ярвеского Культурно центра Bliss и Уку Сувисте из Таллинна. Завершился праздник выступлением легендарной группы 2 Quick Start.

Днем на стадионе Ярвеской Русской гимназии прошел турнир по футболу, посвященный Дню химика. Здесь же состоялись и другие спортивные состязания.

Самые юные участники праздника на время превратились в ”младших научных сотрудников”, получив возможность поставить химические опыты в передвижных лабораториях. Здесь же работали для них творческие мастер-классы.

Участников праздника пришли поздравить член Рийгикогу Валерий Корб, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. Десять лучших работников VKG и шесть передовиков фирмы Novotrade Invest получили благодарности и награды из рук руководителей своих предприятий.

По случаю праздника концерн VKG открыл для всех желающих двери завода по производству сланцевого масла Petroter, чтобы все, кому это интересно, могли увидеть, как на заводе местное полезное ископаемое — горючий сланец превращается в искусственную нефть — сланцевое масло.

Был и еще один, необычный и очень пожилой ”гость” праздника. Это старый трактор Lanz Bulldog 1922 года рождения. Представленный Ээро Котли на Дне Химика трактор, принадлежит частному коллекционеру подобных раритетов Хиндреку Куку. Работала машина как раз на том самом сланцевом масле, которое выпускал в то время сланцеперегонный завод, а сейчас производят химические предприятия Ида-Вирумаа.