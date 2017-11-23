ФОТО: В Ида-Вирумаа обсудили план развития региона до 2020 года

В четверг на исторической мызе Сака прошел семинар, на котором обсуждались планы развития Ида-Вирумаа до 2020 года. Вместе с Союзом местных самоуправлений региона в работе семинара участвовали представители городов и волостей, центра развития предпринимательства, руководство созданных на Северо-востоке технопарков, специалисты Таллиннского технического и Тартуского университетов.

Председатель правления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа и председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу Вейкко Лухалайд ответил на вопросы портала Delfi.

- Господин Лухалайд, какие, на ваш взгляд, предстоит решать проблемы для успешного развития региона?

- Как известно, с 1 января 2018 года уездное управление прекращает свою работу, и его функции перейдут местным самоуправлениям. И мы должны определить, как будет осуществляться координация этой работы.

Самое главное — деньги. Практически, невозможно откуда-либо получить средства. Когда станет известно, откуда и сколько мы сможем получить денег, тогда возможно будет говорить о том, как их распределять. Необходимо думать, что надо делать, чтобы не уменьшались доходы самоуправлений, чтобы снижалась безработица, люди не покидали регион. Для этого необходим целый комплекс мер. Во-первых, нужно создавать новые рабочие места. Однако эта одна мера не поможет, потому что наша налоговая система устроена так, что если работник живет здесь, тогда налоги придут сюда, в Ида-Вирумаа. Если человек приходит на работу из Таллинна или Тарту, тогда налоги уходят туда. А чтобы человек сюда пришел жить, для него и его семьи надо создать комфортную среду обитания. А это тоже требует средств.

- Уже трудно точно сказать, сколько лет ведутся разговоры о том, что существует несправедливое распределение средств от налогов, которые предприятия региона платят за ущерб окружающей среде. От этих денег обратно в Ида-Вирумаа возвращается 7 — 8 процентов. Или это, может быть, справедливо?

- Абсолютно несправедливо. Я могу говорить как руководитель самоуправления, на территории которого добывают сланец и где работают электростанции на этом полезном ископаемом. Действительно, налоги на окружающую среду, которые платят государству наши предприятия, это 98 процентов. И оттуда мы получаем всего лишь 8 процентов. И когда мы говорим, что возврат налогов в регион должен быть больше, тогда начинаются разговоры: мол, при солидарной системе налогообложения вы и отчислять должны больше. Я с этим не согласен. Мы не говорим о 98 процентах. Мы хотим возврата от 10 до 20 процентов обратно в наш регион. Если говорить о десяти процентах, это, примерно, 10 миллионов евро в год, или 100 миллионов за десять лет. Такая постановка вопроса будет способствовать развитию Ида-Вирумаа. Такой план сегодня поддерживает министр государственного управления Эстонии. Его переговоры с министром окружающей среды по этому поводу проходят трудно, но надежды мы не теряем.