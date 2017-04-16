ФОТО: В Ида-Вирумаа начали праздновать 100-летие ЭР походом из Перессааре в Авинурме

EV100 avasündmus Peressaares Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В Ида-Вирумаа участники похода прошли около 16 км по маршруту Перессааре- Авинурме.