16.04.2017, 18:36

ФОТО: В Ида-Вирумаа начали праздновать 100-летие ЭР походом из Перессааре в Авинурме


rus.delfi.ee
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EV100 avasündmus Peressaares
EV100 avasündmus PeressaaresFoto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В Ида-Вирумаа участники похода прошли около 16 км по маршруту Перессааре- Авинурме.

В походе приняли участие ученики Пяхклимяэской гимназии, Солдинаской гимназии, Ваналиннаской государственной школы, Клуба юных моряков, Stepihunt, Кайтселийт, "молодые орлы", спортивный клуб Äkke, Motus и другие.

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