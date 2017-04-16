ФОТО: В Ида-Вирумаа начали праздновать 100-летие ЭР походом из Перессааре в Авинурме

Сегодня с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. В Ида-Вирумаа участники похода прошли около 16 км по маршруту Перессааре- Авинурме.
В походе приняли участие ученики Пяхклимяэской гимназии, Солдинаской гимназии, Ваналиннаской государственной школы, Клуба юных моряков, Stepihunt, Кайтселийт, "молодые орлы", спортивный клуб Äkke, Motus и другие.
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