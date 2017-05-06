ФОТО: В Ида-Вирумаа на братских могилах советских солдат и узников концлагерей побывали ветераны

В преддверии праздника Победы члены Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве совершают традиционную поездку по местам захоронений воинов, павших в битве с гитлеровской армией, и братские могилы узников нацистских концлагерей.

В пятницу они объехали все братские и одиночные могилы — от деревни Васкнарва до Азери, украсили их цветами и венками, где требовалось, навели порядок.

Таких захоронений, где ветеранам пришлось делать капитальную уборку, оказалось только два. В лесу неподалеку от дороги Ийзаку-Авинурме находится памятный камень молодой партизанке Юте Бондаровской. А у деревни Катазе Алайэской волости на братской могиле стоит скромный обелиск, рядом с которым находится и одиночная могилка. Остальные же захоронения, где побывали ветераны, находились в достойном виде.



В конце поездки — традиционная встреча с жителями Азери, которые к назначенному времени пришли к памятнику на братской могиле.

Из оставшихся в живых участников войны в этом году в поездку смог отправиться только 92-летний Иван Захарович Рассолов — боец 10-й Гвардейской армии. Также поклониться братским могилам поехали бывшие малолетние узники нацистских концлагерей.

Елена Мухина и Валентина Румянцева были угнаны в Германию. Елену освободили американские солдаты, Валентину — советские. Валентину Эйдемиллер и Любовь Волкову пригнали из России в Клоога, откуда отправили в Финляндию на работы.

Валентина Владимировна Румянцева прошла четыре концлагеря, Ее мама умерла в России во время гитлеровской оккупации, папа умер в концлагере. У каждой братской могилки она крестится и говорит слова благодарности погибшим солдатам за свое спасение.