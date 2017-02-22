ФОТО: В Ида-Вирумаа чествовали лучших людей уезда

В канун 99-й годовщины Эстонской Республики на Полярной мызе Кукрузе прошла церемония чествования лучших людей Ида-Вируского уезда. Старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги поздравил собравшихся с годовщиной страны, вручил уездные награды и благодарственные письма тринадцати жителям региона, среди которых представители разных профессий и пенсионеры.

На церемонии была названо имя обладателя титула ”Деятель года — 2016”. Им стал директор Силламяэской музыкальной школы, руководитель и организатор знаменитых джазовых фестивалей Владимир Высоцкий.

- Владимир, как вам живется с таким именем и фамилией?

- Весело. Школу я заканчивал в последние годы Советского Союза, поначалу надо мной прикалывались, но на меня это не действовало.

- Значит, вы не застали время, когда ”криво смотрели” на того Владимира Высоцкого и на тех, кто слушал его песни. Владимир Семенович резал правду-матку. А если вас спросить, как вы оцениваете сегодняшнюю Эстонию, что вы ответите?

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- Я считаю, что за эти годы сделано немало. Всегда можно сказать, ”что было бы, если бы…”, но общеизвестно, что история не знает сослагательного наклонения. Поэтому охарактеризую происходящее так: ”Через тернии к звездам”.

- Вы — педагог. Но, если бы вы были вершителем судеб жителей страны, что бы вы кардинально изменили, для улучшения жизни детей в Эстонии?

- Прежде всего, сделал бы так, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься творчеством, каким-либо видом искусства, своим хобби. Это важно для того, чтобы избавить ребенка от влияния улицы, позволить ему развиваться гармонично.

- Вы — классный музыкант, который и сам пишет музыку. А как вы слышите сегодняшнюю Эстонию?

- Это очень разнообразная, динамичная музыка, двигающаяся вперед в своем развитии.

- Силламяэ — маленький, некогда закрытый город. Теперь он открыт и в нем даже живет уездный ”Деятель года”. Этот титул — аванс ли итог?

- Какой итог! Все только начинается. Теперь будем работать над тем, чтобы открыть город остальной Эстонии, чтобы он не был промежуточным пунктом остановки на пути от Нарвы до Таллинна, чтобы люди сюда приезжали и оставались.

На церемонии чествовали разных людей из разных уголков уезда. Это полицейские, спасатели, педагоги, работники культуры. Но Силламяэ ”сорвал” еще одну награду. Уездный старейшина вручил памятный знак и благодарственное письмо Ирине Голиковой — руководителю Силламяэского общества защиты детей.

- Ирина, что для вас годовщина Эстонской Республики?

- Это ощущение свободы, теплоты, добра, радости моей родины.

- Говорят, чтобы уяснить уровень цивилизованности общества, надо посмотреть на стариков и детей. И как вы можете оценить уровень развития нашего общества?

- Если по десятибалльной системе, то четверка крепкая есть. Есть страны, где намного хуже. Я бы посоветовала власть имущим прожить хотя бы один месяц в году на те деньги, которые получают наши пенсионеры после оплаты всех коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов питания. Пенсионеров в Эстонии 467 тысяч, а детей с каждым годом становится меньше. И эти 30 тысяч молодых, которые не работают, тоже наши дети. А ведь говорят, мол, дети — наше будущее.

Но вот получает награду и пенсионер. Яак Эльметс — оператор регионального корпункта "Актуальной камеры" Эстонского телевидения, человек с таким стажем, о котором говорят, что ”столько не живут”, недавно ушел на пенсию. Для него ”заслуженный отдых” — понятие более чем относительное. Он прямо тут же в кулуарах церемонии встал к камере и начал помогать коллегам.

- Яак, а что для вас — независимая Эстония?

- Страна, в которой я по-настоящему дома. Страна, в которой репортер может спросить то, что он считает нужным, а собеседник — ответить так, как он истинно думает. Страна, в которой дети живут на своей родине, любят ее.

А еще Яак — очень добрый человек. В мае 1990 года — в дни противостояния сторонников независимости Эстонии и сторонников сохранения единого Советского Союза — он снял документальный фильм ”Интершабаш”, который ”зажал” и не пустил на экран, руководствуясь чувством не столько брезгливости, сколько жалости к тем, кто тогда с пеной у рта кричал ”Не допустим развала СССР”, а сегодня пожинает плоды независимости Эстонской Республики, пользуясь благами, дарованными им свободой.

Под сводами Полярной мызы прозвучали песни в исполнении Кивиылиского смешанного хора ”Poolkuu”. Награжденных тепло поздравили руководители органов местного самоуправления Ида-Вирумаа.