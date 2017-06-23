ФОТО: В Ида-Вирумаа центром празднования Дня победы стал Нарва-Йэысуу

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В курортном городке Нарва-Йэысуу прошел парад уездного значения, в котором приняли участие военнослужащие Вируского пехотного батальона, представители Кайтселийта, полиции, тюремной службы, а также гости из Финляндии — резервисты финских вооруженных сил.