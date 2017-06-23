ФОТО: В Ида-Вирумаа центром празднования Дня победы стал Нарва-Йэысуу

В курортном городке Нарва-Йэысуу прошел парад уездного значения, в котором приняли участие военнослужащие Вируского пехотного батальона, представители Кайтселийта, полиции, тюремной службы, а также гости из Финляндии — резервисты финских вооруженных сил.
Произошла передача зажженного президентом Эстонии утром 23 июня Огня победы, отправившегося во все уезды.
Его принимала Эве Эаст, исполняющая обязанности уездного старейшины.
Присутствовавшие руководители муниципалитетов Ида-Вирумаа подожгли от ее факела свои, чтобы вечером запалить Огнем победы костры Яновой ночи.
Местные жители и гости Нарва-Йыэсуу фотографировались с военной техникой и пробовали солдатский суп.