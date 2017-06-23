23.06.2017, 18:50

ФОТО: В Ида-Вирумаа центром празднования Дня победы стал Нарва-Йэысуу


Роман Викулов
Роман Викулов
Сергей Степанов
Фото: Сергей Степанов
EST
ФОТО: В Ида-Вирумаа центром празднования Дня победы стал Нарва-Йэысуу
Foto: Sergei Stepanov, NPA

В курортном городке Нарва-Йэысуу прошел парад уездного значения, в котором приняли участие военнослужащие Вируского пехотного батальона, представители Кайтселийта, полиции, тюремной службы, а также гости из Финляндии — резервисты финских вооруженных сил.

Произошла передача зажженного президентом Эстонии утром 23 июня Огня победы, отправившегося во все уезды.

Его принимала Эве Эаст, исполняющая обязанности уездного старейшины.

Присутствовавшие руководители муниципалитетов Ида-Вирумаа подожгли от ее факела свои, чтобы вечером запалить Огнем победы костры Яновой ночи.

Местные жители и гости Нарва-Йыэсуу фотографировались с военной техникой и пробовали солдатский суп.

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