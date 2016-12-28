Приближается 2017 год. По восточному календарю хозяином этого года будет Огненный Петух. Калеву и Вильве Нийне – хозяевам хутора Тагавялья в Мяэтагузеской волости будильник не нужен. Раненько поутру на всю округу раздается зычное кукареканье – значит, пора вставать и приниматься за работу.

Крестьянское хозяйство разнообразно, но семь петушков уже за несколько дней до Нового года чувствуют себя именинниками, хотя ”работы” у них тоже немало: тридцать курочек на их попечении. Так что, можно сказать, все они ”огненные”.

Калев, а что это за зверь такой, петух? С функциями все понятно, а вот какой у него характер?

По натуре это хозяин. Причем, настоящий хозяин, который любит, чтобы во всем был порядок. И не дай бог кому-нибудь из подопечных его ослушаться!

Но их же у вас семь, как они уживаются между собой?

Все также, как и у людей: между ними происходит конкуренция, причем, не всегда здоровая. Так что иногда и дерутся.

А что любит петух, как с ним надо обращаться?

Он не любит фамильярностей, требует, чтобы его уважали. Я же говорю — все, как у людей. Но, главное, он смотрит, чтобы в семье был порядок.

Чем петухи похожи на людей?

Люди любят хотят показывать себя всегда только с хорошей стороны. Так и петухи: на ”публике” они прячут свои негативные качества, любят красоваться, порой, хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, особенно перед чужими он выставляет напоказ свои хорошие стороны, свою красоту.

Так что же нам ждать от года Петуха, если его все время дерутся?

Ну, во-первых, не все время, во-вторых, я же сказал, что Петух любит, чтобы его уважали. Когда люди будут уважать друг друга, не будет никаких драк.

Вильве и Калев будут встречать Новый год дома, на своем хуторе. На стол поставят праздничные угощения, но вот чего точно не будет, так это блюд из курицы.

"Обойдемся без курятины. И петушков уважим — покормим по-праздничному. Ведь Новый год — их год. И, может быть, наше новое правительство тоже начнет уважать крестьянский труд", — говорят супруги Нийне.