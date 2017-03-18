ФОТО: В галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца хор ”Лада” открыл юбилейную весну

В субботу в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца прошел концерт женского академического хора ”Лада” Кохтла-Ярвеского Культурного центра.

Руководитель этого коллектива — Лидия Брагина ответила на вопросы портала Delfi.

- Лидия Георгиевна, ваши слушатели старшего поколения понимают, почему ваш хор так называется. Те, кто помладше, но еще застал еще советский автопром, думают, что ”Лада” — это импортный вариант советских ”Жигулей”. Так что означает название вашего хора? Объясните молодому поколению.

- Лада. Так звали славянскую богиню любви и красоты. Потом в древнем русском языке этим словом стали называть супругов. Оно несет любовь и доброту. Его мы и взяли дл названия нашего хора. Так что уж, простите, но к ”Жигулям” наш хор никакого отношения не имеет. Тем более что когда образовался наш хор, ездили совсем на другом транспорте.

- Так сколько же лет кохтла-ярвеской ”Ладе”?

- В ноябре этого года наш хор отметит 65-летний юбилей. В основном, в нашем хоре поют люди в возрасте — пенсионеры, но есть и молодежь. В репертуаре хора — классика: отрывки из опер, духовная музыка, лирические песни. Мы поем русские, украинские, белорусские, эстонские песни, — сказала Лидия Брагина.

В мае хор ”Лада” будет участвовать в праздновании 80-летия Славянского венка, которое пройдет в Нарве, а осенью отметит собственный юбилей. Так что субботний концерт в Белом зале, который называется ”Весенний калейдоскоп”, стал началом подготовки к этим юбилейным выступлениям.

А участвовать в ”Весеннем калейдоскопе” женский хор пригласил двух школьников–пианистов: Никиту Харитонова и Марка Малашенко. За выступлением Никиты внимательно следил его папа, а Марка слушала мама.

Заслуженные аплодисменты хор ”Лада” по праву разделил с молодыми исполнителями.

Певцы и слушатели, пришедшие в Белый зал в эту субботу, смогли ознакомиться с выставкой работ художников студии ”Algus” клуба Ахтме, посвященной ее 25-летию.