ФОТО: В эстонском шахтном музее прошел фестиваль современной музыки и кино

Директор эстонского шахтного музея ”Кохтла” Андрес Краас считает, что музей, расположенный в волости Кохтла-Нымме на территории бывшей шахты ”Кохтла”, в сотрудничестве с творческими и продюсерскими организациями Эстонии, нашел удачные формы для пропаганды красот и скрытых ”изюминок” северо-восточного региона страны.

Музей является одним из организаторов фестиваля современной музыки, который прошел здесь на выходных.

- Публика и музыканты — это всегда диалог. Кроме того, это открытия. Музыканты открывают для себя новую публику, и они вместе узнают до сих пор незнакомый многим край — Ида-Вирумаа. Ведь многие люди, не только в Европе, но и Таллинне, не знают, что такое — Северо-восток Эстонии. Наш фестиваль создает позитивный, современный имидж региона. В будущем, я уверен, придут сюда и другие артисты. На территории парка-музея ”Кохтла” уже был фестиваль ”Танцы гор”. Теперь вот — ”Музыка гор”. Лучшие эстонские театры играли прямо в шахте, под землей свои спектакли, в том числе, и о жизни горняков. В августе подземный театр начинает свой новый сезон, — сказал Андрес Краас порталу Delfi.

Один из организаторов фестиваля ”Музыка гор”, певец, музыкант, режиссер и продюсер Рауль Саареметс на вопрос: — а что же дальше? — отвечает, что есть идея провести в шахте-музее и фестиваль юмора. ”Возможно, с этого даже надо было начинать, потому что сегодня крайне необходим заряд оптимизма. А юмор нынче очень востребован в Европе. И как только знаменитые группы европейских и эстонских юмористов найдут для нас время, мы приступим к осуществлению этой идеи”.

Рауль родился в Кохтла-Ярве. Сейчас он живет и работает в Таллинне, но считает своим долгом открывать музыкантам и их фанатам северо-восточный регион Эстонии.

Маргус Ыунапуу, столичный кинематографист и организатор кинопроизводства, также уверен, что сотрудничество представителей киноискусства и прокатчиков с эстонским шахтным музеем выгодно всем сторонам: и авторам фильмов, и зрителям. Поэтому в содружестве со столичным кинотеатром ”Сыпрус” перед началом музыкальной части фестиваля его участники были приглашены под землю, где специально был открыт кинотеатр в шахтных выработках.

”Холостяк и Волга” (2014, реж. Алена Суржикова); ”Эльдорадо” (1971, реж. Юло Тамбек); ”Горы пепла” (2017, реж. Ивар Мурд); ”Советские хиппи” (2017, реж. Терье Тоомисту); ”День освобождения” (2017, реж. Мортен Траавик и Угис Ольте). Эти фильмы с субтитрами были показаны тем, кто не просто приехал на фестиваль, но и решил совершить обстоятельную экскурсию в шахтный музей.

Под землей туристы получили, благодаря кино, порцию ”зрелищ”. Но и без ”хлеба” они не остались. Особо рады были китайцы, которым повара подземной шахтерской столовой предложили на гарнир рис. Да и не только китайцы были в восторге от посещения шахты. В этот день в Кохтла-Нымме также приехали путешественники из Америки, Нидерландов, Чехии, Германии, Польши, Англии, Швеции, России и, конечно же, из разных уголков Эстонии. Да и сами музыканты — участники фестиваля, тоже не упустили возможности перед началом концертов побывать в шахте.



Подземную часть программы фестиваля готовил ”живой экспонат” музея — ветеран сланцедобывающей промышленности Эстонии Виталий Бондаренко. Прежде он работал на шахте ”Виру” вплоть до ее закрытия. Ему нравится трудиться в музее. Виталий охотно отвечает на вопросы туристов. Правда, вопрос о размере его пенсии он пропускает мимо ушей. Видимо стесняясь говорить, что она более чем в два раза меньше, чем у его коллег в развитых странах Европы. Но когда ”интуристы” ушли, портал Delfi задал Виталию вопрос:

- На жизнь хватает?

- Почти. Еле-еле…

Нет уж. Пусть лучше звучит музыка гор. Фестиваль продолжался всю ночь. Ингрид Кохтла — специалист по связям с общественностью организации Music Weeki kommunikatsioon рассказала о том, кто приехал на фестиваль.

- Всего в афише полсотни местных и зарубежных артистов. Впервые в Ида-Вирумаа на сцене суперзвезда эстонской сцены рэпер Tommy Cash, а также инди-группа Röövel Ööbik с ида-вирумааскими корнями, яркая панк-группа St Cheatersburg, инди-группа нового поколения Ouu, авторы лучшего отечественного сингла группа Nevesis, русскоязычная хип-хоп группа "Горы Лана" и ряд альтернативных музыкантов: Ajukaja, Mart Avi, Florian Wahl, San Hani, Holy Motors, Punch и др.

Из зарубежных музыкантов свое искусство показали новаторы электроники Dave I.D. и Bruce из Англии, мастер техно-битов nthng из Голландии, арт-панки Fate VS. Free Willy из Финляндии. Из России прибыли нойз-рокеры JARS и Gospoda Horoshie и ветеран экспериментальной электроники Cosmonaut. Концерты на всех четырех сценах продлились до утра.

На снимках: Шахта-музей ”Кохтла”.