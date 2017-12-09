ФОТО: В Эстонии сланцевым маслом теперь не только топят котельные, но и рисуют

Новую область применения сланцевого масла открыли художники Кохтла-Ярве. Городской Музей сланца в субботу провел мастер-класс для художников-профессионалов и любителей по использованию в живописи… сланцевого масла.

За столом мастера, точнее сказать, у мольберта, преподаватель художественного отделения Кохтла-Ярвеской школы искусств, руководитель виртуального филиала Государственного Русского музея Санкт-Петербурга — первого открытого за пределами России более десяти лет назад — Ольга Жаркова. Вместе со своей коллегой — учителем Школы искусств Викторией Кривоглазовой — и учениками Ольга этим летом участвовала в летнем художественном лагере в Ижевске. Там она впервые и освоила технику рисунка местной сырой нефтью.

"А ведь сланцевое масло, фактически, та же нефть, только синтетическая. И продукты из него у нас изготавливают такие же, как из нефти. Вот мы и решили попробовать написать что-либо нашим продуктом. И получилось. Сланцевое масло отличается от нефти тем, что нефть похожа на разведенную умбру, а наше масло более густое, рисовать им немного проще. Есть аналог краски: это индийская желтая, еще оно похоже на охру золотистую", — рассказала Ольга.

Пока в мастер-классе вместе работают профессионалы из городского Объединения художников и любители живописи, директор Кохтла-Ярвеского Музея сланца Айнар Варинурм ответил на вопрос портала Delfi.

- Айнар, а почему для эксперимента с использованием сланцевого масла в качестве краски вы предложили участникам скопировать именно промышленный пейзаж, а, скажем, не портрет?

- В прошлом году мы отметили 100-летие добычи и переработки горючего сланца — местного полезного ископаемого, на котором, без преувеличения, держится вся экономика Эстонии. Мы живем в центре Эстонского сланцевого бассейна, здесь работает крупнейшее в Европе сланцеперерабатывающее предприятие Viru Keemia Grupp (VKG). Скоро мы вступим в год, когда Эстонская Республика отметит свое столетие. И наш эксперимент — дань уважения этой дате, людям, которые добывают сланец, делают из него различные, в том числе и уникальные, продуты. Даже у нас не все знают, что из сланцевых смол выпускаются, например, компоненты красок для волос известных марок, модификаторы резины для шинной промышленности. В регионе из сланцевого масла энергетики делают дизельное топливо и бензин. Теперь вот художники решили использовать его для создания своих произведений.

"А что, интересно было попробовать. Конечно, монохромная живопись возможна и в другой, традиционной технике, — говорит известный эстонский художник Юрий Хорев, — но тем не менее сделать набросок сланцевым маслом, да еще и организовать выставку таких рисунков, это очень символично для нашего сланцевого края".

Оператор местной телестудии Илья Тельнов, который пришел делать телерепортаж о мастер-классе Ольги Жарковой, снимал-снимал, а потом отставил камеру в сторону и уселся за стол. Рисовать ему не в новинку, но вот попробовать сделать пейзаж именно сланцевым маслом… В результате он сам удивился тому, что получилось. Его работу высоко оценил сидевший рядом с ним Аарне Ханни — профессиональный художник, заведующий художественным отделением Кохтла-Ярвеской школы искусств.

Директор Кохтла-Ярвеского музея сланца Айнар Варинурм сказал, что работы, выполненные участниками мастер-класса сланцевым маслом, будут выставлены в галерее Белый зал в Кохтла-Ярве 23 декабря.