ФОТО: В деревне Лохусуу прошел необычный День рыбака

Это был не совсем обычный праздник тех, кто добывает в Чудском озере ”живое серебро”. Это у нас, кто видит рыбу только на столе, день был праздничный. Рыбаки же, в большинстве своем, несмотря на воскресный день, были на работе.

А необычным нынешний День рыбака стал потому, что собравшиеся на праздник, одновременно отмечали и 320-летие школьного образования в Лохусуу. Эта дата собрала педагогов, в разное время работавших в местной школе. Благодарственными письмами был отмечен труд тех, кто десятилетия назад учил детей и кто учит их сегодня, а также друзей школы. Для них и пришедших на праздник жителей деревни и соседних городов ученики школы и воспитанники детского сада дали праздничный концерт. А ветераны-педагоги Ыйе Сильдоя и Дагмар Сааревяли прочитали свои стихи, посвященные школе. Им горячо аплодировали выпускники разных лет, которые приехали в Лохусуу из разных уголков Эстонии.

Лохусуу — деревня интернациональная. Здесь рядом живут, работают в озере, учатся русские и эстонцы. И здесь между людьми не возникает никаких трений из-за разницы в менталитетах.

Режиссер, актриса и организатор культурной жизни Лохусуу Марика Оолберг на вопрос портала Delfi, каково это, объединять людей разных национальностей, ответила:

- Немножко трудно, но люди здесь очень добрые, отзывчивые, и те, кто хочет сотрудничать, быстро достигают между собой взаимопонимания.

Марике Оолберг в организации всех праздников, в том числе и нынешнего, помогает общество русской культуры Лохусуу ”Логовест”, которым руководит Наталья Туманова. На Дне рыбака Наталья с удовольствием презентовала изданную обществом кулинарную книгу рецептов Причудья, а также фирменный целебный напиток ”Иван-чай”.

Портал Delfi поинтересовался и у Натальи Тумановой, в чем секрет ”мирного сосуществования” эстонцев и русских в Лохусуу?

- Мы испокон веков здесь вместе живем, и делить нам между собой нечего. Все простые люди, все друг друга знаем, вместе в школе учились, дети наши сейчас учатся вместе, говорят на двух языках. И житейские, экономические проблемы у эстонцев и русских одни. Так что же нам делить между собой? Наоборот, сообща легче справляться с трудностями.

- А что это за проблемы?

- Волость во все времена была рыбацкой. Сегодня тоже есть рыбаки, но их становится меньше. Да и трудновато рыбакам сегодня приходится. Надо пробивать разрешение, чтобы выйти в озеро, покупать самим оборудование, средства лова. А волость, которая находится на берегу богатого рыбой озера, самая бедная.

- Почему?

- Вопрос не ко мне, надо задать его государству.

Руководители волости поднимают флаг праздника. После церемонии портал Delfi обратился к председателю волостного собрания Лохусуу Тармо Томсону:

- С праздником. А что для волости, которая стоит на берегу Чудского озера, означает День рыбака?

- Самый главный наш праздник. А рыбак у нас главный человек.

- Есть в Ида-Вирумаа сланцевые волости — Вайвара, Мяэтагузе. Они являются самыми богатыми, потому что им перепадает от использования природных ресурсов. Однако рыба в озере — тоже важный природный ресурс, и логично предположить, что ваша волость тоже богатая. Так ли это?

- Может и была бы она богатой, если бы озеро принадлежало нам.

- Предприятия Ида-Вирумаа платят налоги за использование природных ресурсов. Они целевым назначением идут в Таллинн. Обратно в уезд возвращается 7–10 процентов от общей суммы сбора. А в вашу волость что-либо возвращается?

- Нет.

- А как сегодня живет рыбак?

- Так и живет: кушать есть немножко. Ловить-то он может месяц-два, а остальное время перебивается.

- Было время, когда в Эстонии рыболовецкая отрасль была визитной карточкой страны, рыболовецкие суда и плавбазы ходили под эстонским флагом. В озере существовал масштабный промышленный лов, была развита рыбопереработка. Сегодня можно так говорить?

- Сегодня тоже есть отрасль. И работа рыбака престижна.

Празднику сопутствовала традиционная ярмарка. Правда, в отличие от прошлых лет, она не анонсировалась как ”рыбная”. По крайней мере, нигде подобных указателей не было. Ярмарка как ярмарка, но на этот раз даже вход был бесплатным. Правда, копченые угорь и ряпушка все же были. Был и конкурс на лучшую уху, только готовили ее не на ярмарке, как в прежние годы, а принесли с собой, чтобы представить комиссии дегустаторов.

А на берегу речки папа с маленьким сыном по-своему отмечали День рыбака: с удочками.

К вечеру праздник оживился. На сцене в парке выступили известные коллективы и исполнители. Народу явно прибавилось: приехали даже байкеры.