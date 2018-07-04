ФОТО: Участники международного проекта ”Сквозь века” выступили на площади в Кохтла-Ярве

А вот инициатор совместного проекта ”Сквозь века” Екатерина Хабибуллина из Ижевска приветствовала собравшихся на площади Вирула детей и взрослых на трех языках — эстонском, удмуртском и русском. Год назад дети из Ижевска уже побывали в Кохтла-Ярве с фольклорными постановками. Они тогда показали на празднике Яановой ночи своеобразный интернациональный коллаж, основанный на сказках кохтла-яреского художника и детского писателя Эдуарда Конта, украсив его удмуртскими и эстонскими народными танцами и песнями.

На этот же раз ижевские и вырумааские дети с помощью сотрудников Кохтла-Ярвеского Культурного центра показали обрядовые игры, песни и танцы, которые сопровождают Mardipäev.

Удмурты и эстонцы относятся к одной, финно-угорской группе. У них есть кое-что общее в обычаях и языке. Организаторы и модераторы проекта ”Сквозь века” утверждают, что дети из года в год все больше интересуются своими сверстниками в регионах Эстонии и России.

Екатерина Хбибуллина считает, что проект ”Сквозь века” расширился не случайно. Если в нем первоначально участвовали две стороны — дети из Ижевска и Ида-Вирумаа, то теперь в него включились и школьники из Вырумаа. ”Причем, они сами проявили инициативу и стали участниками новой главы нашего проекта, посвященной старинным обрядам”, — говорит Екатерина. Она утверждает, что с каждым годом отношения между российскими и эстонскими детьми, участвующими в проекте, который по праву можно назвать культурно-образовательным, улучшаются. ”Дети из эстонской глубинки сказали, что им безумно нравится работать с нами, им стал интересен фольклор, они даже не предполагали, что это так увлекательно”.

Маайа Гласер, которая привезла в Кохтла-Ярве детей из Ораваской школы Вырумаа, сказала порталу Delfi, что участие в проекта ”Сквозь века” преобразило детей, расширило их кругозор.

- Фольклор позволяет вернуться к истокам, познать корни своего народа. И не только своего. Каждый народ обязан преподавать детям свои традиции. В семье, школе нужно чаще обращаться к фольклору, ведь в нем — мудрость народа. Особо ценно, когда дети проводят такие народные праздники совместно. Тогда они лучше будут понимать друг друга.

Представление на площади Вирула было интерактивным. В пляс пустились и зрители. Не удержался на месте и депутат Рийгикогу Валерий Корб, который, несмотря на свой день рожденья, пришел поприветствовать гостей Кохтла-Ярве.