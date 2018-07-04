04.07.2018, 10:15

ФОТО: Участники международного проекта ”Сквозь века” выступили на площади в Кохтла-Ярве

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST
Galerii: 40 pilti
Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov

Во вторник 3 июля в Кохтла-Ярве было… 10 ноября. И случилось это благодаря участникам фольклорного детского лагеря — детям из столицы Удмуртии Ижевска и школьникам из Вырумаа и Ида-Вирумаа. В Кохтла-Ярве приехали участники детского фольклорного проекта ”Сквозь века”.

Они показали совместную постановку ”Mardipäev” (”Мартов день), основанный на эстонской народной традиции отмечать праздник урожая. А приходится он именно на 10 ноября. Это своеобразный эстонский ”Хэллоуин”, отсюда и грим участников постановки соответствующий: этакие ”Новые нечистые из преисподни”. Хотя, лошадь с хвостом из березового веника в традициях разных народов еще поискать надо.

По ходу постановки звучали песни на удмуртском и эстонском языках. Хотя руководитель проекта с Вырумааской стороны Маайа Гласер утверждает, что ее артисты говорят на ”не совсем чтобы эстонском” — своеобразном вырумааском диалекте.

А вот инициатор совместного проекта ”Сквозь века” Екатерина Хабибуллина из Ижевска приветствовала собравшихся на площади Вирула детей и взрослых на трех языках — эстонском, удмуртском и русском. Год назад дети из Ижевска уже побывали в Кохтла-Ярве с фольклорными постановками. Они тогда показали на празднике Яановой ночи своеобразный интернациональный коллаж, основанный на сказках кохтла-яреского художника и детского писателя Эдуарда Конта, украсив его удмуртскими и эстонскими народными танцами и песнями.

На этот же раз ижевские и вырумааские дети с помощью сотрудников Кохтла-Ярвеского Культурного центра показали обрядовые игры, песни и танцы, которые сопровождают Mardipäev.

Удмурты и эстонцы относятся к одной, финно-угорской группе. У них есть кое-что общее в обычаях и языке. Организаторы и модераторы проекта ”Сквозь века” утверждают, что дети из года в год все больше интересуются своими сверстниками в регионах Эстонии и России.

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Екатерина Хбибуллина считает, что проект ”Сквозь века” расширился не случайно. Если в нем первоначально участвовали две стороны — дети из Ижевска и Ида-Вирумаа, то теперь в него включились и школьники из Вырумаа. ”Причем, они сами проявили инициативу и стали участниками новой главы нашего проекта, посвященной старинным обрядам”, — говорит Екатерина. Она утверждает, что с каждым годом отношения между российскими и эстонскими детьми, участвующими в проекте, который по праву можно назвать культурно-образовательным, улучшаются. ”Дети из эстонской глубинки сказали, что им безумно нравится работать с нами, им стал интересен фольклор, они даже не предполагали, что это так увлекательно”.

Маайа Гласер, которая привезла в Кохтла-Ярве детей из Ораваской школы Вырумаа, сказала порталу Delfi, что участие в проекта ”Сквозь века” преобразило детей, расширило их кругозор.

- Фольклор позволяет вернуться к истокам, познать корни своего народа. И не только своего. Каждый народ обязан преподавать детям свои традиции. В семье, школе нужно чаще обращаться к фольклору, ведь в нем — мудрость народа. Особо ценно, когда дети проводят такие народные праздники совместно. Тогда они лучше будут понимать друг друга.

Представление на площади Вирула было интерактивным. В пляс пустились и зрители. Не удержался на месте и депутат Рийгикогу Валерий Корб, который, несмотря на свой день рожденья, пришел поприветствовать гостей Кохтла-Ярве.

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