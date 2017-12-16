ФОТО: Убедительные речи гимназистов и школьников прозвучали в Кохтла-Ярве

Первый Ида-Вируский уездный фестиваль убедительных речей ”Горячая тема” в пятницу прошел в Кохтла-Ярве. На сцене Кохтла-Ярвеского Культурного центра двадцать учеников школ и гимназий Йыхви, Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве соревновались в ораторском искусстве.

Идея провести такой фестиваль родилась в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве, организатор внеклассной деятельности которой Татьяна Кундозерова сказала порталу Delfi:

”Темы, действительно, острые: например, вы услышите мнение подростка по поводу того, не рано ли голосовать с 16 лет, другой участник поделится своим мнением о том, не стоит ли наш мир на грани Третьей мировой войны. Прозвучат различные мнения по поводу отношения общества к людям нетрадиционной ориентации, как воспринимают людей с ограниченными возможностями, будут говорить о том, легко ли учиться русскому ребенку в эстонской школе и что такое — интеграция. Я могу сказать о своих шестерых ораторах: мы обсуждали с ними темы, иногда спорили, но могу уверить, что они будут отстаивать свое личное, а не навязанное взрослыми, мнение. Дети очень открыты и свободны, они смело рассуждают на различные, порой, даже щекотливые темы”.

Около трехсот ровесников молодых ораторов горячо реагировали в зрительном зале на выступления, звучавшие со сцены. В речах содержались порой, такие резкие суждения, что оставалось пожалеть об отсутствии в зале политиков, которым не мешало бы услышать, что думают молодые люди по поводу происходящего в Эстонии, любовью к которой буквально было пронизано каждое выступление. И беспокойством за судьбу своей страны — тоже.



Подростки выходили к микрофону и объявляли свои темы. Когда ученик Нарвского языкового лицея Олег Гарашин, (ставший победителем на фестивале), произнес название темы — ”Возможна ли Третья мировая война?”, зал однозначно ответил: ”Да”! И молодой оратор убедительно объяснил, какие риски стоят перед Эстонией и миром.

А мнение Алины Николаевой о том, как живется людям с ограниченными возможностями, наверное, не мешало бы послушать министру социальных дел.

Портал Delfi поинтересовался у Алины, почему она решила выбрать именно эту тему. Ответ поразил. Девушка ответила, что когда она узнала, что предложено порассуждать о жизни людей с ограниченными возможностями, она поняла, что ничего об этом не знает. ”Наверное, и другие, вполне здоровые люди, в повседневной жизни тоже не обращают внимания на то, как живется таким людям в обществе, проходят мимо. Вот и решила сосредоточиться на этой теме”.

”Сложно ли любить страну, в которой живешь”? На этот вопрос ответил ученик Малевской основной школы Кохтла-Ярве Артем Высу. Он убедит слушателей в том, что на этот вопрос нет однозначного ответа.

А старшеклассник Ярвеской Русской гимназии Алексей Герасимов своим выступлением завоевал приз зрительских симпатий.

Председатель жюри — художественный руководитель Силлмяэского театра ”Другое небо” Владимир Вайкерт отметил артистизм, с которым большинство участники фестиваля доносили до зала волнующие их проблемы. А работавшие в жюри психологи отмечали серьезность этих проблем, и то, что молодые люди предлагали свое видение их решения.

Татьяна Кундозерова благодарна коллегам из городов Ида-Вирумаа за поддержку и помощь в реализации ее идеи, она уверена, что первый фестиваль не станет последним, он поучит продолжение, шагнет, может быть, даже за пределы Ида-Вируского уезда.