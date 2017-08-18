ФОТО: ”У страха глаза велики”. В Йыхви прошел День безопасности

Сегодня в Йыхви Восточный спасательный центр Спасательного департамента вместе с партнерами — Департаментом шоссейных дорог, Кайтселийтом, Elektrilevi — провели день безопасности ”У страха глаза велики”, сообщает руководитель по коммуникациям Восточного спасательного центра Евгения Парв.

В течение дня все желающие могли попробовать себя в тушении огня, почувствовать, каково это — находиться в перевернутом автомобиле, поиграть в виртуальную игру, имитирующую спасение на пляже, пообщаться с трубочистом, специалистами в области электроснабжения и отведать вкуснейшей солянки, приготовленной женским отрядом Кайтселийта.

Среди тех, кто прошел все инфопункты и поучаствовал во всех играх и викторинах были разыграны призы — ”вечные” дымовые датчики, специальные устройства для проверки работы дымового датчика, пляжные полотенца, чехлы для мобильных телефонов, отражатели, зонтики, огнетушитель и много другого. Главным призом стал сертификат на услугу трубочиста.