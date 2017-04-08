ФОТО: Тотальный диктант в Йыхви собрал более 200 человек

Если в столице тотальный диктант начался в 14 часов, то в Йыхви к этому времени акция уже завершилась.

В 11 часов дня место учителя в большом зале Йыхвиской Русской основной школы занял народный артист России Александр Сергеевич Пашутин, который начал читать текст. Но перед этим он обратился к залу со просьбой о ”снисхождении”, сказав, что впервые за всю свою долгую актерскую жизнь играет роль учителя, причем, реально.

Как рассказала порталу Delfi главный организатор проведения тотального диктант в Ида Вирумаа — директор основной школы в Мяэтагузе Вера Сибрик, количество людей, добровольно решивших проверить свои знания по русскому языку, из года в год растет в геометрической прогрессии. Если первый раз писать диктант пришли 60 человек, то на следующий год их уже было 120, в этом году количество желающих также удвоилось.

"Это настоящий праздник. Мы предполагали, что количество участников будет больше, но такого наплыва не ожидали. К дополнительной аудитории, которую мы подготовили, пришлось открыть еще одну. В главном зале текст диктует Александр Сергеевич Пашутин, в двух других — наши лингвисты", — сказала Сибрик.

По словам Веры Сибрик, на диктант зарегистрировались жители Кохтла-Ярве, Йыхви, соседних волостей Ида-Вирумаа. Возрастной диапазон участников — от 11 до 91 года.

В течение нескольких дней члены команды Веры Сибрик — лингвисты и филологи города, специалисты-инфотехнологи будут проверять работы участников тотального диктанта. И, по традиции, вскоре все желающие снова соберутся вместе, где лучшие получат заслуженные награды.

Ида Степановна Тамме, которой четыре месяца назад исполнился 91 год, пришла писать диктат уже в третий раз. Убедившись в прежние годы, что у нее с русским языком отношения сохранились на высоком уровне, в этом году она взяла с собой внучку Женю. Вообще, ”семейственность” свойственна этой акции: всю свою семью позвал с собой на диктант руководитель Объединения поэтов ”Русское слово” Виктор Гайчук. Дети пришли с папами, мамами, бабушками и дедушками, своими одноклассниками и друзьями. И даже, как было сказано по секрету, в некоторых семьях заключались пари. Для тех, кто меньше сделает ошибок, учреждали семейный приз.

Нина Павловна Никольская пришла на тотальный диктант, чтобы отметить своеобразный юбилей: ровно 60 лет назад она закончила школу. ”Это было в России. Здесь, в Эстонии, я всю жизнь хранила русский язык, берегла знания, полученные в школе. И вот сегодня хочется лишний раз убедиться в том, что это у меня хорошо получилось”, — сказала ”юбиляр”.

Перед началом диктанта к его участникам обратился консул Генерального консульства Российской Федерации в Нарве Андрей Сургаев. Он поблагодарил их за любовь к родному языку, а организаторов акции — за то, что они поддержали важную гуманитарную миссию. Особую благодарность российский дипломат выразил Александру Сергеевичу Пашутину.

Затем Андрей Сургаев сел за парту, заполнил бланк и вместе со всеми приступил к написанию диктанта.

Главная аудитория, где текст читал один из любимых народом актеров российского театра и кино, не вместила всех желающих. Поэтому после диктанта Александр Сергеевич для тех, кто хотел его услышать, дал небольшой концерт — читал свои любимые стихи, ответил на вопросы жителей Ида-Вирумаа.

Свои вопросы актеру, которому вечером предстоит выйти на сцену Концертного дома в спектакле о Фаине Раневскеой, задал и портал Delfi.

Ваш герой в фильме ”Небеса обетованные” провозглашает: ”Наш паровоз, вперед лети”! У нас сегодня русский язык выступает в роли паровоза, который тянет за собой всю русскую культуру. Что вас побудило согласиться прочитать диктант в маленьком эстонском городе?

Мне это интересно, если интересно людям, которые сидят в зале. Я очень рад, что оказался среди соотечественников, что смог внести какой-то элемент нашей русской культуры в их жизнь за рубежом России. Вообще, тотальный диктант — очень хорошая акция, ите, кто ее придумал, настоящие молодцы.

В вашем актерском багаже есть даже граф Лев Николаевич Толстой. Какое, по-вашему, значение сегодня имеет русская классика?

Это как при строительстве дома. Должна быть основа основ. Дом без основы падает. Так и русская классика — основа, фундамент всей культуры, не только российской, но и мировой.

Что происходит с русским языком в России?

Да, как и всегда: есть люди, которые понимают значение языка, речи, а есть люди, которые этого не понимают. Они хорошо одеты, у них красивый галстук, но они настолько косноязычны, что, порой, их трудно понять. Может быть, я не объективен, потому что за моими плечами стоит Школа-студия МХАТ, а также 56 лет работы в театре и кино. Но, все-таки, речь — это один из элементов культуры человеческой личности.