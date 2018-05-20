20.05.2018, 20:50

ФОТО: Танцевальный коллектив ”Ритм” из Кохтла-Ярве отметил свое 30-летие постановкой ”Золушки”

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST 2
Galerii: 32 pilti
Rütm Foto: Jevgeni Kapov

Юбилей в ритме Прокофьева отметил танцевальный коллектив Кохтла-Ярвеского Культурного центра, показав в субботу премьеру балета ”Золушка”.

30 лет исполнилось коллективу ”Ритм”, которым руководят Ася Селецкая и Инна Васильева. Сегодня здесь занимаются 80 детей и молодых людей от четырех до 18 лет. Перечислять регалии, дипломы и награды, которые завоевал коллектив на эстонских и зарубежных конкурсах, не хвати времени, так же, как и перечислить географию поездок ”Ритма”. Москва, Париж, другие города России и Евросоюза, выступления в разных регионах Эстонии — послужной список ансамбля.

Директор Кохтла-Ярвеского Культурного центра Светлана Короткова сказала порталу Delfi, что ”Золушка” и другие постановки ”Ритма”, как и Международный конкурс академического вокала для детей и юношества, стали визитной карточкой Кохтла-Ярве.

"Наш ”Ритм” отличается тем, что основным его направлением в воспитании юных танцоров является классика. За все тридцать лет коллектив поставил свыше десяти хореографических спектаклей. Пусть небольшой, но вершиной, стала постановка ”Золушки” Сергея Прокофьева. И, что самое главное, наш коллектив очень дружный: все дети, независимо от возраста, настоящие друзья и товарищи. При всем том, что дети много времени отдают занятиям в ”Ритме”, в основных школах и гимназиях к ним нет никаких претензий: кто танцует, тот и учится хорошо", — говорит Инна Васильева.

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”Опера у нас уже есть, теперь появился и свой балет”, — сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко после премьеры ”Золушки”, когда юные танцовщики вышли на поклон. Для участия в спектакле, постановку которого осуществили Ася Селецкая и Инна Васильева, были приглашены и профессионалы: Ксения Селецкая — сестра Аси, а также Маркус Нильсон, танцующие на сцене Эстонского национального балета. Их номер из ”Золушки”, включенный в спектакль, показал юным участникам ”Ритма” мастерство, к которому им следует стремиться.

А накануне премьеры руководители и участники ”Ритма” устроили на площадях Кохтла-Ярве веселый флэш-моб, посвященный их юбилею. А в воскресенье коллектив пригласил жителей города в Кохтла-Ярвеский Культурный центр на свой отчетный юбилейных концерт. И прощание с выпускниками коллектива. Было море слез: не смогли сдержать эмоции ни дети, ни взрослые. Однако после церемонии вручения свидетельств и благодарственных писем детям и их родителям, все быстренько собрались и отожгли праздничный жизнерадостный концерт.

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