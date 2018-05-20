ФОТО: Танцевальный коллектив ”Ритм” из Кохтла-Ярве отметил свое 30-летие постановкой ”Золушки”

Юбилей в ритме Прокофьева отметил танцевальный коллектив Кохтла-Ярвеского Культурного центра, показав в субботу премьеру балета ”Золушка”.
30 лет исполнилось коллективу ”Ритм”, которым руководят Ася Селецкая и Инна Васильева. Сегодня здесь занимаются 80 детей и молодых людей от четырех до 18 лет. Перечислять регалии, дипломы и награды, которые завоевал коллектив на эстонских и зарубежных конкурсах, не хвати времени, так же, как и перечислить географию поездок ”Ритма”. Москва, Париж, другие города России и Евросоюза, выступления в разных регионах Эстонии — послужной список ансамбля.
Директор Кохтла-Ярвеского Культурного центра Светлана Короткова сказала порталу Delfi, что ”Золушка” и другие постановки ”Ритма”, как и Международный конкурс академического вокала для детей и юношества, стали визитной карточкой Кохтла-Ярве.