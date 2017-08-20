ФОТО: Субботняя буря нахулиганила в Кохтла-Ярве

За час до того, как в Кохтлаской волости, в деревне Ярве, расположенной фактически в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, должен был начаться праздничный концерт, небо заволокли тучи. Еще через несколько минут грянула настоящая буря: с дождем, градом, штормовым ветром. За считанные минуты непогода нанесла ущерб городу.

Наутро в центре Кохтла-Ярве можно было наблюдать картину не для слабонервных. Поваленные деревья на центральной аллее — это ничто по сравнению с тем, как каково пришлось жителям Старого города.

На одной из улиц дерево рухнуло прямо на стоящую во дворе легковую машину. На некоторых домах повреждены крыши.

Рабочая неделя начнется с приведения города в надлежащий вид.