ФОТО: Строительство Академии МВД в Нарве будет стоить 20,1 млн евро и начнется зимой

Здание будет на один метр выше нынешнего здания Нарвского колледжа Тартуского университета и предназначение у здания другое. Здание будут делить между собой: служба Полиции и Погранохраны, Тартуский университет и Академия внутренней безопасности. В здании запланированы учебные аудитории, небольшая библиотека, общежитие на 260 мест, так же стрельбище, тренажерный и спортивный залы.

У жителей Нарвы появится 25-метровый бассейн на 8 полос. Он будет соответствовать всем современным требованиям и будет способствовать спортивному образу жизни нарвитян. Сейчас пока рано говорить какой будет стоимость посещения бассейна, потому что, это зависит, прежде всего, от цены на воду и отопление, а также от того, насколько город Нарва готов поддерживать содержание бассейна.

Foto: Sisekaitseakadeemia

В новом здании Академии внутренней безопасности можно будет не только жить и плавать , но и, конечно же, учиться. Каждый кадет Академии, который будет получать высшее образование, будет учиться в Нарве минимум три месяца. Возможно, он будет проходить практику в местных учреждениях безопасности или, для изучающих русский язык, это будет практика в языковой среде. Появление здания Академии также создаст возможности для учащихся старших классов средней школы, где они смогут больше узнать о полиции и спасателях, налогах и таможенном деле, или об опыте содержания заключенных. Получит ли город Нарва свои места в учебной программе, чтобы нарвитяне могли начать и завершить учебу в родном городе, покажет время. Ясно одно, это здание в Нарве создается для молодежи.

Мы планируем заложить краеугольный камень здания уже в новогоднюю ночь. Свою работу в Нарве Академия внутренней безопасности должна начать летом 2020 года.