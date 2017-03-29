ФОТО: Спасатели пришли на помощь жильцам дома в Кохтла-Ярве

Портал Delfi в сентябре прошлого года сообщал о том, что в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве прошли учения спасателей, на которых огнеборцы отрабатывали эвакуацию людей из задымленного помещения. И вот в среду утром спасателям Кохтла-Ярве пришлось применить свои навыки в реальных условиях.

Сегодня, в 8.22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одном из девятиэтажных домов на улице Пярна в квартире на втором этаже возник пожар. На место прибыло несколько экипажей спасателей, полиция и медицинская скорая помощь.

Если на учениях ”дым” был не настоящий и только создавал эффект задымленности, то в этом случае весь подъезд был заполнен удушающей гарью. Находившиеся дома жильцы были эвакуированы. Особо плохо могло бы прийтись пожилым людям, не явись им на помощь спасатели.

Одновременно с ликвидацией очага возгорания, спасатели установили мощный вентилятор для проветривания подъезда.

К 9.30 полиция разрешила находящимся на улице людям вернуться в свои квартиры.