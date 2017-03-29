29.03.2017, 11:23

ФОТО: Спасатели пришли на помощь жильцам дома в Кохтла-Ярве

 (1)
Евгений Капов
Евгений Капов
EST
Tulekahju Kohtla-Järvel
Galerii: 46 pilti
Tulekahju Kohtla-Järvel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

Портал Delfi в сентябре прошлого года сообщал о том, что в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве прошли учения спасателей, на которых огнеборцы отрабатывали эвакуацию людей из задымленного помещения. И вот в среду утром спасателям Кохтла-Ярве пришлось применить свои навыки в реальных условиях.

Сегодня, в 8.22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в одном из девятиэтажных домов на улице Пярна в квартире на втором этаже возник пожар. На место прибыло несколько экипажей спасателей, полиция и медицинская скорая помощь.

Если на учениях ”дым” был не настоящий и только создавал эффект задымленности, то в этом случае весь подъезд был заполнен удушающей гарью. Находившиеся дома жильцы были эвакуированы. Особо плохо могло бы прийтись пожилым людям, не явись им на помощь спасатели.

Одновременно с ликвидацией очага возгорания, спасатели установили мощный вентилятор для проветривания подъезда.

К 9.30 полиция разрешила находящимся на улице людям вернуться в свои квартиры.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии