ФОТО: Спасатели-добровольцы крестили в Нарва-Йыэсуу долгожданный катер

Спасатели-добровольцы представили общественности катер, который будет использоваться для помощи попавшим в беду в Нарвском заливе, а также в реке Нарва, произведя традиционный обряд крещения судна.

Право разбить бутылку шампанского (предусмотрительно обернутую тканью) о металлическую арку катера и наречь его именем "Стелла" удостоилась Наталья Мячина, депутат городского собрания Нарва-Йыэсуу, председатель комиссии по образованию культуре и спорту.

Прошлым летом только что организованная команда спасателей-добровольцев Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus (сами добровольцы используют также неофициальное название — Narva-Jõesuu SAR, от английского searh and rescue, то есть ”поиск и спасение”) обратилась к общественности с призывом помочь ей купить спасательный катер. Был объявлен сбор средств в интернете, на ”платформе совместного финансирования, где хорошие идеи получают поддержку”, hooandja.ee, но достичь цели, 8000 евро, не удалось. Было собрано 1790 евро, то есть проект не был поддержан в полном объеме, и по правилам краудфандинг-площадки все деньги вернулись жертвователям.

Тем не менее, спасатели-добровольцы, большинство которых живут в Нарве (приморский городок Нарва-Йыэсуу в названии организации появился как место, где добровольцы планировали и будут работать в первую очередь — на самом полулярном пляже региона, в устье реки Нарва), от идеи покупки катера не отказались.

Год спасатели-добровольцы обучались сами, участвуя в частности в специализированных учениях, и обучали других. Напомним, что каждый уикэнд до конца августа в рамках проекта ”30 миль” на нарвском пляже Narva-Jõesuu SAR проводит бесплатные курсы безопасности на воде для всех желающих. Но в то же время они продолжали искать другие возможности получения финансовой помощи для приобретения катера и нашли — начинание поддержала программа Leader, основанная Европейской комиссией еще в 1991 году.

Катер, длиной 5.8 метра, с мотором на 90 лошадиных сил обошелся в 27 тысяч евро, причем львиную долю этих средств потратили на оснащение лодки всем необходимым для спасения, а не нее саму. Самофинансирование проекта помогли обеспечить местные самоуправления — Нарва-ЙЫэсуу и Вайвара. Нарва сотрудничает с организацией спасателей добровольцев в других проектах, в организации тех же курсов безопасности на воде.

В рамках мероприятия спасатели-добровольцы вручили благодарственные письма мэру Нарва-Йыэсуу Максиму Ильину, старейшине Вайвара Вейко Лухалайду и депутату Нарвского горсобрания Илье Федорову.

Следующей инвестиционной задачей добровольных спасателей является приобретение специализированных спасательных костюмов, которые нужны не только для работы в холодной воде, но и для того, чтобы эффективно помогать попавшим в беду людям — такой костюм удерживает спасателя и спасаемого на поверхности воды. Представитель команды спасателей-добровольцев Геннадий Изместьев сказал Delfi, что тут они опять же надеются на помощь фондов и местных спонсоров, неравнодушных к тому важному делу, которым они занимаются.

Катер Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus базируется на пристани пограничного кордона Нарва-Йыэсуу, находящегося в самом устье реки. Как рассказывают спасатели-добровольцы, они решили заняться спасением на водах, создать местную команду добровольцев после произошедшей в июле 2015 года трагедии, потрясшей всю Эстонию. Тогда именно в устье реки утонуло 4 человека, две девочки и два мужчины.