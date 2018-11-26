ФОТО: Сотрудники Идаской префектуры поздравили в Нарве 50 новых граждан ЭР

”Поздравляю с получением эстонского гражданства! Вместе с ним у вас появилось несколько обязанностей, но оно дает также и новые возможности: например, право голосовать на выборах в Рийгикогу, больший выбор стран для безвизового посещения или возможность сделать свой вклад в безопасность общества, вступив в ряды помощников полицейских”.

На состоявшейся в Нарвском колледже ТУ торжественной церемонии поздравления и свидетельства о получении гражданства ЭР принимали жители Ида- и Ляэне-Вирумаа.

В прошлом году гражданство Эстонии получил 881 человек, из них в Ида-Вирумаа — 174. по состоянию на 25 ноября текущего года гражданами ЭР стал 671 человек, жителей уезда среди них 135. Среди новых граждан больше всего лиц, не имевших никакого гражданства, а также бывших граждан России и Украины.