ФОТО: Соревнования маленьких борцов в Кохтла-Ярве открыл премьер-министр Юри Ратас

В субботу в Кохтла-Ярвеском спортивном центре прошел II этап детского кубка Эстонии по вольной борьбе, организованный спортивным клубом Kuld karu. В соревнованиях приняли участие семьдесят маленьких спортсменов из Финляндии, Латвии, России и Эстонии. Самым старшим участникам состязаний пошел одиннадцатый год.

Главный тренер спортклуба ”Kuld karu” Алексей Хапов сказал порталу Delfi, что он до последнего момента сомневался в том, что на открытие детского кубка Эстонии прибудут почетные гости. Тем не менее, парад участников принимал премьер-министр Эстонии Юрии Ратас, который в этот день был в Кохтла-Ярве на совете уполномоченных Центристской партии.

Обращаясь к участникам соревнований, глава правительства пожелал им побед, и не только в спорте.

Портал Delfi спросил Юрии Ратаса о том, какое значение правительство придает развитию массового спорта в Эстонии, не ограничивается ли оно поддержкой только спорта высоких достижений?

На это Юрии Ратас ответил, что правительство прекрасно понимает всю важность развития массового спорта, особенно молодежного и детского. Ведь он не только укрепляет здоровье подрастающего поколения, но и способствует организации правильного проведения досуга детей и молодежи.

Премьер-министр отметил роль местных самоуправлений Эстонии в поддержке массового спорта.

"Мы смотрим в будущее. И не исключено, что среди этих детей, которые сегодня выходят на борцовский ковер, есть будущие чемпионы мира и Олимпийские чемпионы", — сказал Юрии Ратас.

После того, как Юрии Ратас и руководители городского отделения Центристской партии Валерий Корб и Светлана Владимирова покинули спортивный центр, начались соревнования, результаты которых станут известны вечером.