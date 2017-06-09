ФОТО: Смотрите, какие объекты победили в нарвском конкурсе ”Красивый дом 2017”

В рамках республиканского конкурса ”Красивый дом Эстонии 2017” самые привлекательные объекты выбрали в Нарве. Горуправа утвердила результаты конкурса, победителей которого наградит и муниципалитет, и президент Эстонской Республики.

В ежегодном альбоме ”Красивый дом Эстонии 2017” будут опубликованы фотографии трех нарвских объектов: садового участка по адресу Лехисе 40, территории Йоаорг (Линнусе 2), развиваемой целевым учреждением Linna Arendus, и территории промпарка ”Интек-Накро” (Кадастику 57).

Победители:

”Территории частных домов и садовые участки”

1 место — садовый участок ул. Лехисе 40, Наталья и Андрей Павловы

«Территории частных домов и садовые участки» 1 место – садовый участок ул. Лехисе 40, Наталья и Андрей Павловы Foto: narva.ee

”Территории многоквартирных жилых домов”

2 место — KТ ”Мальми 12”, председатель Елена Чернецкая

«Территории многоквартирных жилых домов» 2 место – KТ «Мальми 12», председатель Елена Чернецкая Foto: narva.ee

3 место — KТ ”Суур 19”, председатель Айшук Мирзоева

«Территории многоквартирных жилых домов» 3 место – KТ «Суур 19», председатель Айшук Мирзоева Foto: narva.ee

”Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений”

1 место — Йоаорг, Линнусе 2, ЦУ Narva Linna Arendus

«Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений» 1 место – Йоаорг, Линнусе 2, ЦУ Narva Linna Arendus Foto: narva.ee

1 место — АО "Накро” / Промышленный парк „Интек-Накро”, Кадастику 57

«Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений» 1 место – АО "Накро“ / Промышленный парк „Интек-Накро“, Кадастику 57 Foto: narva.ee

Победители городского конкурса будут поощрены в числе прочего денежными премиями, от 150 до 300 евро.

Объекты, удостоенные почётной грамоты министра государственного управления и вымпела в национальных цветах Эстонии:

Участок Даумани 4с, OÜ Castnix Invest

Объекты, удостоенные почётной грамоты министра государственного управления и вымпела в национальных цветах Эстонии: Участок Даумани 4с, OÜ Castnix Invest Foto: narva.ee

КТ Раху 38, председатель Ирина Андреева.

Объекты, удостоенные почётной грамоты министра государственного управления и вымпела в национальных цветах Эстонии: КТ Раху 38, председатель Ирина Андреева. Foto: narva.ee

Нарвская городская управа, приглашает всех любящих свой край и украшающих свой дом нарвитян принять участие в уже объявленном конкурсе ”Красивый дом города Нарва 2018”.