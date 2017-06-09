ФОТО: Смотрите, какие объекты победили в нарвском конкурсе ”Красивый дом 2017”

В рамках республиканского конкурса ”Красивый дом Эстонии 2017” самые привлекательные объекты выбрали в Нарве. Горуправа утвердила результаты конкурса, победителей которого наградит и муниципалитет, и президент Эстонской Республики.
В ежегодном альбоме ”Красивый дом Эстонии 2017” будут опубликованы фотографии трех нарвских объектов: садового участка по адресу Лехисе 40, территории Йоаорг (Линнусе 2), развиваемой целевым учреждением Linna Arendus, и территории промпарка ”Интек-Накро” (Кадастику 57).
Победители:
”Территории частных домов и садовые участки”
1 место — садовый участок ул. Лехисе 40, Наталья и Андрей Павловы
”Территории многоквартирных жилых домов”
2 место — KТ ”Мальми 12”, председатель Елена Чернецкая
3 место — KТ ”Суур 19”, председатель Айшук Мирзоева
”Территории социальных, производственных, бизнес-объектов и образовательных учреждений”
1 место — Йоаорг, Линнусе 2, ЦУ Narva Linna Arendus
1 место — АО "Накро” / Промышленный парк „Интек-Накро”, Кадастику 57
Победители городского конкурса будут поощрены в числе прочего денежными премиями, от 150 до 300 евро.
Объекты, удостоенные почётной грамоты министра государственного управления и вымпела в национальных цветах Эстонии:
Участок Даумани 4с, OÜ Castnix Invest
КТ Раху 38, председатель Ирина Андреева.
Нарвская городская управа, приглашает всех любящих свой край и украшающих свой дом нарвитян принять участие в уже объявленном конкурсе ”Красивый дом города Нарва 2018”.