ФОТО: Смотрите, как в Нарвском замке проходит Средневековый фестиваль

24-25 июня Нарвский музей в сотрудничестве с петербургским клубом средневековой реконструкции ”Тевтонский орден” проводит Нарвский средневековый фестиваль, уже второй по счету.

Гостям мероприятия представили реконструкцию событий 1346 года, когда между королём Дании и Немецким орденом был подписан договор о продаже нарвского замка, пешие и конные бои рыцарей, сражения на мечах, стрельбу из лука, средневековый театр, выступления средневековых менестрелей.

Посетители смогли попробовать себя в роли рыцаря, лучника, ремесленника или просто жителя средневекового города. Дети получили возможность поучаствовать в поединках на мягком игрушечном оружии, попробовать свои силы в бросках на точность.

Изюминкой фестиваля стало прибытие огнедышащего дракона.

На территории замка разбит палаточный городок, где демонстрируется житьё-бытьё рыцарей во время военного похода. В рамках специальной экскурсии по лагерю можно увидеть убранство военной палатки изнутри, жизнь рыцарей и сопровождающих их членов семьи.

Средневековые менестрели исполняют баллады о счастливой и несчастной любви, песни, воспевающие храбрость, благородство и честь, все, что было в почете в высокой средневековой культуре. В то же время, можно будет научиться танцевать средневековые танцы и принять участие в различных мастер-классах.

Второй день фестиваля дублирует программу первого дня.

Детский билет стоит 8 евро, взрослый — 15, семейный — 30.