21.07.2018, 14:09

ФОТО: Смотрите, как прошел третий день фестиваля Baltic Sun!


rus.delfi.ee
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ФОТО: Смотрите, как прошел третий день фестиваля Baltic Sun!
Martin Dremljuga/Baltic Sun

Вчера на фестивале Baltic Sun состоялись выступления целой международной плеяды звезд: публика танцевала и подпевала таким артистам, как Радар & Койт Тооме и ”Curly Strings” из Эстонии, Эрья Люютинен из Финляндии, ”The Crossroadz” из России и Александр Рыбак из Норвегии.

Сегодня публику порадуют такие артисты как Миколас Йозеф из Чехии, ансамбль ”Браво” из России, ”Daddy Was A Milkman” из Литвы, и наши эстонские исполнители Геттер Яани и Вайко Эплик & Eliit. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, работают pop-up кафе и детские игровые площадки.

Во время фестиваля ”Baltic Sun” есть также возможность прокатиться на эксклюзивной ”джазовой яхте”, которая ходит из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, и ранее принадлежала ”французскому Элвису Пресли” — Джонни Холлидею. На борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря".

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