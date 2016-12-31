Жители и гости города по традиции собрались на Петровской площади и уже заранее начали веселиться и отмечать. Все как положено: высокая нарядная елка, Дед Мороз, улыбки и, разумеется, салюты!
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Новый год шагает по планете, скоро он наступит и в Нарве.
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