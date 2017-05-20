ФОТО: Школа села Мяэтагузе отмечает 180-летие

В Народном доме села Мяэтагузе в Ида-Вирумаа собрались бывшие и настоящие преподаватели Мяэтагузеской основной школы, выпускники разных лет, педагоги учебных заведений региона. Они приехали в село, чтобы поздравить местную основную школу с юбилеем — 180-летием.

Гостей из разных уголков Эстонии встречали волостной старейшина Мяэтагузе Тауно Выхмар и нынешний директор школы Вера Сибрик. Некоторые гости находятся в довольно почтенном возрасте — ведь с того времени, как они окончили эту школу, прошло более полувека.

Есть выпускники и помоложе. Татьяна Айт — не просто выпускник: она, получив среднее образование, поступила в педагогический, вернулась в родную школу, но уже в качестве преподавателя. Сейчас Татьяна учит детей в Йыхвиской государственной гимназии. А некоторые выпускники пришли на праздник, держа на руках будущих учеников этой школы.

В Мяэтагузе хранится хроника, в которой имеются исторические документы, подтверждающие возраст школы. Это совершенно уникальный фолиант, в котором директора школ в разное время фиксировали все, что происходило за учебный год. Вера Сибрик рассказала о том, какой была школа в самые первые годы.

- Школа была создана благодаря тому, что хозяин усадьбы Мяэтагузе господин Роозен вложил в начальное обучение свои средства. Первоначально это была школа с одним классом, одним учителем. Хозяин оплачивал работу директора и учителя, а через год уже стало два класса, и появился еще учитель. И местные власти поддерживали школу. Из ее стен вышли знаменитые люди, которые внесли свой вклад в развитие эстонской культуры.

- А какова сегодняшняя сельская школа в Мяэтагузе?

- В нашей основной школе учатся 125 детей разных национальностей, с разными родными языками.

- Во все времена и повсюду сельская школа являлась центром культурной жизни. Можно сегодня это сказать о Мяэтагузеской школе?

- Я хочу в это верить, поскольку в школе сохраняется традиция, которая проносится через десятилетия, благодаря учителям.

- Как с таким солидным юбилеем вашу школу поздравило Министерство образования и науки Эстонии?

- Не поздравило нас Министерство образования. Но мы получили открытку от уездного управления, — сказала Вера Сибрик.

От того, что этот праздник маленькой школы остался незамеченным у чиновников от образования, он не стал менее значительным. Тауно Выхмар, поздравляя школу с историческим юбилеем, отметил, что она действительно является интеллектуальным мотором деревенской жизни. Как и во все времена, учителя пользуются в волости огромным уважением, получают поддержку местных властей.

Для участников юбилейного вечера дети и взрослые дали в Народном доме концерт.