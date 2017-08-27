ФОТО: Шахтеров Эстонии поздравили с профессиональным праздником в шахтном парке-музее

В последнее воскресенье августа по уже сложившейся традиции два концерна, имеющие свои шахты и сланцевые разрезы — Enefit Kaevandused и Viru Keemia Grupp (VKG), поздравили своих работников с Днем шахтера, устроив им и их семьям праздник на территории шахтного парка-музея в Кохтла-Нымме.

Самодеятельные артисты, работающие на этих предприятиях, стали участниками конкурса талантов. Предпочтение жюри отдало песне ”Я люблю тебя до слез”, которую исполнил Валерий Краснов — работник завода масел ”Enefit-280”.

После конкурса талантов бразды правления праздником передали большому начальству. Горняков Эстонии с их профессиональным праздником поздравили председатель концерна Eesti Energia Хандо Суттер, член правления этого концерна Андрес Вайнола, председатель правления VKG Ахти Асманн, председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур, член правления VKG и директор шахты Ojamaa Маргус Котизе.

Тридцати лучшим работникам этих предприятий были вручены благодарственные письма и все, что к ним прилагается. Те награжденные, у кого праздничный день был рабочим, получат свои поздравления на предприятиях.

Чтобы праздник получился по-настоящему семейным, большие усилия приложили службы коммуникаций энергетического концерна, горнодобывающего и сланцеперерабатывающего предприятий.

На территории шахтного парка был устроен детский городок, где маленьких участников праздника развлекали веселые аниматоры.

Люди разного возраста в медицинской палатке воспользовались услугами людей в белых халатах — студентов медицинского факультета Тартуского университета, которые профессионально измерили всем желающим артериальное давление и уровень сахара в крови.

Внесли свою лепту и сотрудники Спасательного департамента, которые провели уроки безопасности жизни. А специалист по разминированию Якоб Юхансон продемонстрировал опасные находки, с которыми сталкиваются люди в лесах, и даже рабочие сланцевого разреза. Здесь же специалист объяснял, что надо делать в случае обнаружения подобных предметов.

Для детей и взрослых были организованы спортивные аттракционы, проведены традиционные соревнования по метанию сапога.

Ближе к вечеру в Кохтла-Нымме стали подтягиваться вереницы машин. И на специально организованных рейсовых автобусах стало прибывать еще больше молодых людей. Они съезжались, чтобы послушать концерт российской группы Demo.

Для участников праздника шахтный музей организовал экскурсии под землю — в горные выработки бывшей шахты ”Кохтла”, сделав в честь праздника, серьезную скидку на билеты. Тут мнения разделились: некоторые сочли, что над шахтерами, которые и так всю рабочую неделю сидят под землей, издеваются. Другие же, в том числе и сами шахтеры, сочли, что это интересное приключение для их детей.

Дети же облазили всю технику на территории шахтного парка — электровоз, вагонетки со сланцем, большегрузные самосвалы.

И, как ни странно, погода не подвела, сжалившись над шахтерами. В течение всего праздника — ни капли дождя.