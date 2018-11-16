ФОТО: Сегодня полиция силой задержала мужчину, который вел себя агрессивно в нарвской поликлинике(1)
Сегодня около 10 утра полиции сообщили о том, что в Нарвской поликлинике, на улице Харидузе, агрессивный пьяный мужчина беспокоит людей.
Сегодня около 10 утра полиции сообщили о том, что в Нарвской поликлинике, на улице Харидузе, агрессивный пьяный мужчина беспокоит людей.
На место прибыли два полицейских патруля. Нарушитель спокойствия попытался убежать, но скрыться ему не удалось.
Полицейские силой задержали неадекватного мужчину и доставили его в арестный дом для протрезвления.
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