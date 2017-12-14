ФОТО: Сборную команду гимназистов Ида-Вирумаа проводили на Олимпиаду по точным наукам

В четверг в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве (ЯРГ) проводили сборную команду Ида-Вирумаа в Вильянди, где в 53-й раз пройдет традиционная Олимпиада пяти школ по точным наукам.

Директор ЯРГ Светлана Владимирова рассказала порталу Delfi, что 53 года назад учителя физики, химии и математики пяти тартуских школ договорились о проведении Олимпиады по точным наукам. Среди спонсоров этих научных состязаний тогда было и сланцеперерабатывающее предприятие, работающее в Кохтла-Ярве, хотя школьники этого города в Олимпиаде не участвовали. И вот шесть лет назад руководство концерна Viru Keemia Grupp (VKG) восстановило справедливость — добилось, чтобы в Олимпиаде пяти школ участвовала и сборная умников и умниц Ида-Вирумаа. С тех пор школьники Кохтла-Ярве и Йыхви ежегодно соревнуются со своими ровесниками из других регионов Эстонии.

Проводить гимназистов на Олимпиаду пришли спонсоры: председатель правления концерна VKG Ахти Асманн, старейшина Йыхвиской волости Алексей Наумкин, вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева, редактор уездной газеты ”Северное побережье” Эрик Гамзеев. Поддержать команду пришли и преподаватели точных наук из гимназий Кохтла-Ярве и Йыхви.

Двадцать старшеклассников Ярвеской Русской и Ахтмеской гимназий Кохтла-Ярве, а также Йыхвиской государственной гимназии получили из рук Ахти Асманна пакеты, в которых наряду с другими очень нужными ”олимпийцам” вещами, были, например, и аккумуляторы для мобильных устройств.

После церемонии напутствия умников и умниц, им были предложены тесты, в ходе которых юноши и девушки могли ближе узнать друг друга, сформировать командный дух.

Пока гимназисты выполняли тестовые задания, портал Delfi обратился с вопросами к главному спонсору — председателю концерна VKG Ахти Асманну.

- Господин Асманн, не сочтите за бестактность, но скажите: зачем вам все это надо?

- Это очень хорошее дело, соревнования имеют очень давнюю историю. Уже 53 года! И школы, которые в Олимпиаде участвуют, это тяжеловесы в точных науках. По большому счету, они куют потенциальные кадры для эстонской промышленности. А наше предприятие, как вы понимаете, очень тесно связано с физикой, химией, математикой. И наше единственно правильное решение — продолжать поддерживать участников этой Олимпиады по точным наукам.

- Представим себе, что эти одаренные юноши и девушки получили высшее образование, стали инженерами и пришли к вам на предприятие. Они будут получать достойную зарплату? Или, как при ”старом режиме”, станут представителями самой нищей профессии — инженер?

- Всегда не хватает хороших инженеров. Вот нынешним участникам Олимпиады надо иметь очень много знаний, причем, чем они будут шире, тем лучше.

- Так вот и скажите: профессия инженера к тому времени будет хорошо оплачиваться?

- Никто сегодня не может сказать, как будет выглядеть экономика через двадцать лет. Столько изменений за короткий промежуток времени уже произошло. Подготовить себя на узко специфическую профессию можно, но очень важно иметь широкий спектр знаний, чтобы использовать их в разных сферах экономики.

- Сегодня к вам на предприятие идут молодые специалисты?

- Конечно. Мы и сами ищем их. У нас есть стипендиаты вузов. По некоторым областям химии в Эстонии нет людей, и мы иногда приглашаем их из Санкт-Петербурга. У нас люди разные — по национальности, с разным гражданством: это для нас значения не имеет. Важны знания, а если опыта нет, то человек его может накопить и у нас, — сказал Ахти Асманн.