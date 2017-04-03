ФОТО: Саперы проверили подозрительный предмет перед зданием Нарвского горсобрания

Полиция и спасатели проверили оставленный на Петровской площади чемодан, он оказался пуст.

Как сообщил Delfi с места событий Сергей Степанов, в Нарве в понедельник вечером возникла бомбовая угроза: рядом со зданием горсобрания был обнаружен подозрительный чемодан. Зона опасности была оцеплена, на месте находились все необходимые службы спасения, прибыли саперы и техника. Полиция оцепила Петровскую площадь.

Как пояснила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, полиция получила сообщение об оставленном на Петровской площади чемодане. Совместно со Спасательным департаментом предмет был проверен. Kак обычно в таких ситуациях, на месте был создан периметр для обеспечения безопасности. Чемодан оказался пуст, опасности не было. Hа Петровской площади восстановлено обычное движение.