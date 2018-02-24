ФОТО: С песнями, оружейным салютом и лошадьми — как в Ида-Вирумаа отмечают юбилей страны

Через две минуты после того, как в Нарве был поднят государственный флаг Эстонии, сине-черно-белые триколоры взметнулись к небу на флагштоках всех городов и волостей Ида-Вирумааского уезда. По традиции, подъемом флага встретил народ утро праздничного дня и у водопада Валласте.

Впервые за многие годы здесь собралось более тысячи жителей Тойлаской волости и соседнего Кохтла-Ярве. Люди приехали на автобусах, машинах, а кое-то и верхом на лошадях: на праздник прибыли члены конно-спортивного клуба. Были и представители национальных культурных обществ Ида-Вирумаа, члены благотворительного Lions-клуба.

Смешанный хор Атсалама и смешанный хор Loit вместе с собравшимися исполнили гимн Эстонии и песни, посвященные стране.

Хотя мороз был небольшим — всего 13 градусов ниже нуля, но на берегу моря, у водопада, холод давал себя знать. Но людей разного возраста — от пожилых до самых маленьких согревал праздник.

В Кохтла-Ярве руководители города, члены взрослой и детской организаций Кайтселийта, представители общественности возложили венки к памятнику Освободительной войне. Свои приветствия юбилею Эстонии произнесли дети.

В Йыхви перед церемонией возложения венков к памятнику Освободительной войне Йыхвиское отделение Алатагузеской дружины Кайтселийта зажгло сто свечей в ознаменование юбилея государства.

На церемонии выступили руководители Йыхвиской волости, Союза местных самоуправлений, силовых структур.

В Кохтла-Ярве в честь праздника ополченцы произвели оруженый салют.