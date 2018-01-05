ФОТО: ”Русский дом” послал детям в Кохтла-Ярве рождественский праздник

В пятницу на сцене Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников (ДТШ) столичный Русский Молодежный театр, которым руководит Александр Пуолакайнен, показал спектакль-сказку ”Что такое Рождество”. Этот творческий коллектив в канун православного Рождества направило на Северо-восток Эстонии Некоммерческое Объединение ”Русский дом”.

Зрителями Рождественской сказки стали воспитанники детских садов, школьники Кохтла-Ярве, кружковцы ДТШ. Вместе с ними в зрительном зале находились и юные гости из Санкт-Петербурга, которых пргласиил на Рождественские праздники Дом творчества школьников.

Для гостей праздника была развернута выставка, на которой экспонируются работы учеников кружков ДТШ.

Директор ДТШ Анна Рентик сказала порталу Delfi, что Объединение ”Русский дом” несколько лет назад установило тесные связи с Домом творчества школьников, и все эти годы помогает организовывать здесь детские праздники на православное Рождество.