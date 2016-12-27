Во вторник в здании Йыхвиской волостной управы прошло выездное заседание Круглого стола национальных культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа.

Руководители национальных культурных обществ Северо-востока Эстонии подвели итоги работы в уходящем году и обсудили планы на 2017 год.

Перед началом заседания Круглого стола его участников из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Лохусуу и других населенных пунктов уезда приветствовал старейшина Йыхвиской волости Эдуард Эаст, который посвятил присутствующих в перспективы развития Йыхви и рассказал о сотрудничестве волости с национальными общинами Ида-Вирумаа.

Председатель Круглого стола национальных обществ Александр Дусман ответил на вопросы портала Delfi.

- В чем заключается цель Круглого стола национальных культурных обществ?

- Дать не только возможность таких встреч, но инициировать совместные проекты, контролировать их реализацию, чтобы разные национальные общества, которые работают в местных самоуправлениях, могли бы что-то делать вместе.

- В условиях осложнения межнациональных отношений во всем мире проблема толерантности стоит очень остро. Круглый стол при уездном старейшине региона ведет большую работу по взаимообогащению национальных культур (достаточно вспомнить фестиваль ”Loomepade”, который проводится в День народов Эстонии). Но вот грядет административная реформа, уезд Ида-Вирумаа перестанет существовать. А как же Круглый стол при уездном старейшине Ида-Вирумаа? Неужели и он прекратит работу?

- Мы еще не знаем, потому что реформа только идет, и какую форму она примет — будет ли уезд Вирумаа, где будет его центр — неизвестно, но национальные культурные общества никуда не денутся, Ведь то, что мы делаем, нужно не только нам, но и жителям нашего уезда. Сложного, непростого уезда. И, несмотря на реформы, суть того, что мы делаем, останется той же.

- В праздниках, тематических вечерах национальных культурных обществ принимают участие, в основном, люди в возрасте. А что надо делать, чтобы активизировалась молодежь?

- Привлечь молодежь — это задача не только национальных общин, но и в целом руководства уезда, да и всей Эстонии, потому что молодежь уезжает не только из нашего Ида-Вирумаа. Если молодежь будет чувствовать себя комфортно, иметь рабочие места, видеть перспективы роста, то, я уверен, какая-то часть этой молодежи вспомнит о своих корнях, придет к нам и будет участвовать в той работе, которую мы делаем.

В выездном заседании Круглого стола приняли участие сотрудники эстонского Фонда интеграции и миграции ”Наши люди” и Министерства культуры Эстонии.