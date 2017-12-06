ФОТО: Рождественская cтрана гномов приняла детей Кохтла-Ярве

Наконец-то пришла зима и в Кохтла-Ярвеском Культурном центре открылась Рождественская Страна гномов.

Уже шестой год подряд в эти дни взрослые устраивают для детей города занимательные путешествия на своеобразной ”машине времени”. В этом году вояж проходит по странам и континентам в огромном пространстве и времени: от каменного века до наших дней. Древний Египет, Индия, Китай, Япония, Америка, Германия… И на каждом этапе дети в игровой форме знакомятся с историей и обычаями страны, изготавливают традиционные поделки.

В ”Японии”, например, ребята посмотрели театр теней, который представил им народную сказку. В ”Китае” ребята учились делать китайские фонарики. Но, пожалуй, самым интересным стал вкусный мастер-класс по украшению рождественского пипаркоока. И с непременной дегустацией собственных произведений праздничной кулинарии.

А как же Эстония? Неужели дети обошли стороной свою родную страну? Да ни в коем случае! В фойе их встречал эстонский рождественский дед Йыулувана, который вместе со своими помощниками — гномами устроил для ребят веселье под новогодней елкой.

”Главный гном” — работник Кохтла-Ярвеского Культурного центра Марина Йоутси рассказала порталу Delfi, что Страну гномов начали сооружать в канун первого Адвента. Художники, декораторы, аниматоры, все работники Культурного центра участвовали в подготовке праздника для детей города.