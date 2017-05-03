ФОТО: Российские дипломаты почтили память Героя Советского Союза Бориса Смирнова

На обычном городском кладбище, которое находится на въезде в центр Йыхвиской волости, среди множества могил есть одна неприметная, на могильном камне которой высечена Звезда. Надпись гласит: ”Герой Советского Союза старшина БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ. 1921 — 1949”.

За могилой Бориса Смирнова ухаживает ветеранская организация города Кохтла-Ярве, вносит свой вклад предприниматель-строитель Петр Федоров.

В канун Дня Победы на могиле Бориса Смирнова побывали Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Дмитрий Казённов, консул Генконсульства РФ в Нарве Андрей Сургаев, руководитель Кохтла-Ярвеского Содружества ветеранов и пенсионеров Валерий Тумко и руководитель строительной фирмы Петр Федоров.

Но самым достойным вкладом в дань памяти Герою стало благоустройство его могилы. Петр Федоров привез инвентарь, гранитную крошку. Дипломаты надели рабочие перчатки и принялись за дело. Через два часа могила, украшенная цветами, приобрела обновленный вид. Затем дипломаты и работники фирмы по благоустройству посетили братскую могилу советских воинов на Йыхвиском кладбище.

Герой Советского Союза в 24 года

В официально биографии Героя говорится, что Борис Александрович Смирнов родился 3 февраля 1921 года в Воткинске в рабочей семье. После окончания школы фабрично-заводского обучения работал токарем на Воткинском машиностроительном заводе и мастером-инструктором в школе ФЗО № 2 города Воткинска.

В феврале 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в освобождении Смоленска и Западной Украины, форсировании Десны и Западного Буга. Был награжден орденом Красной Звезды и медалью ”За отвагу” за отличия этих боях.

Участвовал в освобождении Польши и форсировании Вислы. 29 июля 1944 года расчет старшего сержанта Б. А. Смирнова первым переправился через Вислу и закрепился в районе населенного пункта Бжезце. Им удалось удержать плацдарм до переправы дивизии: расчет отражал атаки неприятеля огнем орудия, а затем и гранатами, нанеся значительный урон гитлеровцам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему сержанту Смирнову Борису Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали ”Золотая Звезда” (№ 5189).

После демобилизации в 1945 году Борис Александрович работал в родном Воткинске, потом поступил на службу в МВД Эстонской СССР и жил в посёлке Ахтме Кохтла-Ярвеского района. Умер 17 августа 1949 года в больнице города Кохтла-Ярве. Похоронен на кладбище в Йыхви.

О том, как воевал солдат Борис Смирнов, говорят фрагменты выписки из наградных документов.

”В боях под местечком Ленино в период с 13 по 17 октября 1943 года т. Смирнов, будучи раненным, один остался у орудия и поразил три огневых точки противника, до 10 солдат. Только после окончания боя ушел в медсанбат”.

”Тов. Смирнов, являясь командиром орудия штурмовой группы артиллерии, в числе первых со своим орудием 29.07.1944 года форсировал р. Висла. Несмотря на непрерывный обстрел и бомбежку переправы противником т. Смирнов умело и бесстрашно действовал, не ожидая тягача, на руках выкатил пушку с парома и быстро открыл огонь по противнику, тем самым обеспечил прочное удержание плацдарма на западном берегу р. Висла. Тов. Смирнов, находясь со своим орудием в боевых порядках пехоты, отбивал контратаки до последнего снаряда. Когда кончились боеприпасы, т. Смирнов вступил в бой с гранатами и личным оружием. Все контратаки были отбиты. Тов. Смирнов достоин правительственной награды — звания Героя Советского Союза.”

Борис Смирнов пришел с войны с наградами:

Медаль ”Золотая Звезда” Героя Советского Союза (№ 5189);

орден Ленина (21.02.1945);

орден Красной Звезды (29.07.1944);

медаль ”За отвагу” (11.03.1944);

медаль ”За победу над Германией” (09.05.1945).

В честь Бориса Смирнова названа улица в его родном городе Воткинске.

На здании воткинской школы № 3 была установлена мемориальная доска. 1 сентября прошлого года у здания школы был открыт памятник Борису Смирнову, а школе присвоено имя Героя.