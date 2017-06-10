ФОТО: Родственникам погибшей в войну санитарки передали боевые награды

В субботу, несмотря на выходной день, временно исполняющая обязанности Генерального консула РФ в Нарве Екатерина Андриевская с сотрудниками вышла на работу.

Российские дипломаты встречали приехавших из России внуков красноармейца Любови Андриюк, останки которой были обнаружены эстонскими поисковиками и перезахоронены в 2007 году в братской могиле №2 в Синимяэ. По находившимся при останках медалям ”За боевые заслуги” и ”За оборону Ленинграда” через Центральный архив Вооруженных Сил РФ было установлено:

”Санитарка Андреюк Любовь Максимовна, красноармеец, медаль "За Боевые Заслуги" за № 436088 вручена 29.10.43 года с удостоверением № 891290, Приказ полка № 08/н от 28.07.43 г., Ленинградский Фронт

Основание:…. Дело 185, Лист 16-об

Номер записи 553240758

Фамилия: Андреюк

Имя: Любовь

Отчество: Максимовна

Дата рождения: 1923

Место рождения: Красноярский край, Манский р-н, д. Сугристое

Дата и место призыва: Колпинский ГВК, Ленинградская обл., г. Колпино

Последнее место службы: 43 сд

Воинское звание: рядовой

Причина выбытия: убита

Дата выбытия: 03.03.1944

Источники информации: ЦАМО

Мать — Андреюк Елена Алексеевна”.

Останки санитарки Андреюк в 2006 году обнаружил сын члена поискового отряда ”Otsing” (”Поиск”) Игоря Шведова — Андрей Шведов. Тогда ему было 10 лет. Сегодня Андрей, перешедший в 9 классе школы города Кивиыли, вместе с отцом и руководителем поискового клуба Игорем Седуновым, прибыли в Генеральное консульство России в Нарве, чтобы оформить передачу наград российской стороне. Дипломаты после подписания соответствующего акта передали наград родственникам — внукам по линии племянницы погибшей санитарки — Анне и Антону.

Анна приехала из Москвы, Антон — из Красноярска. После церемонии передачи медалей, российские дипломаты тепло поблагодарили поисковиков, особенно, юного Андрея Шведова. Затем родные погибшей Любови Андреюк (хотя, родственники уточники, что правильно их фамилия пишется ”Андриюк”), побывали в Синимяэ на месте захоронения, где вместе с поисковиками возложили на могилу цветы.