ФОТО: Ратас и Корб посетили Ида-Вирускую центральную больницу

В воскресенье премьер-министр Эстонии Юрии Ратас и министр государственного администрирования Михаил Корб посетили Ида-Вирускую центральную больницу, расположенную в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Их сопровождали мэр города Людмила Янченко, председатель совета больницы и депутат Рийгикогу Валерий Корб, а также председатель правления больницы Тармо Баклер.

Поводом для посещения больницы в Ахтме стали планы города расширить это медицинское учреждение, которое за короткие сроки значительно изменилось, приобрело не только современный вид, но и качественно изменило оказываемые услуги. Уже идет проектирование двух новых корпусов, в которых будут размещены новые отделения больницы.

"Программа рассчитана до 2022 года, но уже сейчас необходимы средства. Они в бюджете предусмотрены, и премьер-министр, как рачительный хозяин, изъявил желание посмотреть, куда пойдут эти деньги", — сказал порталу Delfi Валерий Корб.

Вместе с Юрии Ратасом больницу посетил Михаил Корб. Как он оценивает состояние эстонской медицины? "Со следующего года ситуация с медициной в Эстонии изменится в лучшую сторону, потому что правительство приняло новую схему финансирования медицины. То есть, начиная со следующего года и в течение последующих пяти лет, государство будет выплачивать за пенсионеров налог на охрану здоровья. Это будет вводиться постепенно: сначала 7 процентов, потом 9, 11 процентов, и так далее. И уже с 2022 года правительство будет выделять 13 процентов за пенсионеров в больничную кассу. Это поможет исправить ситуацию с очередями и приемом у специалистов", — сказал Михаил Корб.

Премьер-министр Юрии Ратас подтвердил, что развитие здравоохранения является важнейшим приоритетом для правительства Эстонии.