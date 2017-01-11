Всемирное гуманитарное движение Lions Clubs имеет свои отделения по всему Земному шару. Есть такие клубы и в Эстонии, в том числе и в Кохтла-Ярве.

В среду местный Lions Club и Кохтла-Ярвеский Музей сланца открыли в галерее горуправы выставку работ юных художников города, представленных на Всемирный конкурс детского плаката ”Прекрасный мир”. О конкурсе рассказала президент ”Lions Club Кохтла-Ярве” Кайе Райдма.

”Этому конкурсу уже 29 лет. В Эстонии в нем мы участвуем с 2008 года, и уже в третий раз наш выигрываем. Победившая работа Софии Назаровой улетела в Америку. А смысл конкурса в том, чтобы дети в возрасте от 11до 13 лет научились ощущать этот мир прекрасным, выразили свое ощущение в плакате. Эти работы очень разные: дети видят доброту и в природе, и в отношениях друг с другом”, — сказала она.

Почему дети воспринимают наш казалось бы не совсем добрый мир по-доброму? ”А сама тематика конкурса направляет их в доброе русло. Мы вместе с миром. Мы хотим, чтобы всем во всем мире было хорошо”, — считает Райдма.

На выставку и церемонию награждения победительница София Назарова пришла с мамой — Оксаной. После того, как Кайе Райдма вручила дипломы, сувениры и сертификаты победителям, мама рассказала, что ее дочь рисует с раннего детства. Сейчас она учится в Ярвеской гимназии и параллельно занимается на художественном отделении Кохтла-Ярвеской Школы искусств у преподавателя Виктории Кривоглазовой.

13-летня София отличается от большинства своих сверстников тем, что очень любит читать: но не на экране монитора, а самые настоящие ”бумажные” книги. Особенно любит фантастику.

На ее плакате — бабочки, вылетающие из рук человека. Она еще немного подрастет и узнает из книжки Рэя Брэбери ”И грянул гром”, что такое — ”эффект бабочки”. Но уже сегодня она считает окружающий мир добрым, и знает, что нужно относиться к другим по-доброму. Тогда и они к тебе будут относиться так же. Этому научили ее родители и преподаватели.