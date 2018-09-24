ФОТО: Путь Титанов пролег через Нарву

В понедельник за полчаса до полудня по Нарве прошла удивительная процессия. Вереница повозок с впряженными в них лошадками-тяжеловесами редких пород пересекла город по улице Кереса и направилась к пограничному терминалу. Из повозок лошадками управляли наездники в ковбойских шляпах, их речь звучала на немецком языке, пишет "Виру Проспект".
Так Нарву на своем долгом пути по древнему ганзейскому тракту миновал мирный маршрут из немецкого Брюка под названием ”Путь титанов”. Лошадям и людям предстоит преодолеть в общей сложности путь длиной почти в 2500 тысячи километров. А направляются они в российский Великий Новгород, оглашая свой путь звуками колокола.
Некоторые участники процессии намерены посетить могилы своих погибших предков, воевавших на территории Европы и России на стороне сил Вермахта. Только в этот раз немцы идут с миром — со звоном колокола и испеченным хлебом.
Тур Titan, как пишут в Интернете его участники, был бы невозможным, если бы не три машины, сопровождающие поход. Трейлер и грузовик, который тянет настоящий старинный Land Rover, нужны для обеспечения лошадей едой и водой. В питании нуждаются и люди, но они действуют по принципу: ”Сначала лошади, потом экипаж”.
Скорость движения процессии 5 или 6 км/ч. Обычно поход сопровождают полицейские машины.