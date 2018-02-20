ФОТО: Пушкинский заповедник показали в Белом зале художники Кохтла-Ярве

Тридцать шесть живописных работ, выполненных в прошлом году членами Объединения художников Кохтла-Ярве во время поездки в Музей-заповедник ”Михайловское”, начиная со среды, смогут посмотреть те, кто придет в галерею Белый зал Музея сланцев. Во вторник здесь открылась выставка картин Ольги Жарковой, Аарне Ханни, Айвара Рихкранда и Юрия Хорева.

Это — своеобразный отчет художников о творческой командировке в Россию. Как рассказал порталу Delfi сопредседатель Объединения художников Кохтла-Ярве Айвар Рихкранд, творческое сотрудничество с Пушкинским заповедником началось в 2012 году, когда был подписан договор о сотрудничестве между Министерствами культуры Эстонии и России. В рамках этого договора и был составлен проект пленэра в Пушкинском заповеднике. Три года подряд в этих поездках в Псковскую область принимали участие члены Объединения Русских художников Эстонии, а позже к проекту подключились и художники Кохтла-Ярве. Поддержали проект Капитал культуры и городское управление Кохтла-Ярве.

Айвар Рихкранд сказал также, что продолжается сотрудничество с Академией художеств Санкт-Петербурга, установить которое помог член эстонского парламента Валерий Корб. Преподаватели Академии проводят с художниками из эстонского города мастер-классы не только в северной столице России, но в Кохтла-Ярве приезжает для занятий профессор Евгений Михайлович Курков.

- Все это, безусловно, способствует творческому росту, помогает в работе с учениками. В апреле состоится очередная поездка наших художников в Санкт-Петербург, — сказал Айвар Рихкранд.

На вернисаж пришли коллеги художников, их ученики из художественной школы и студий, которыми они руководят. Поэт Виктор Гайчук почитал свои стихи о Пушкинских горах.

Поздравляя художников города с открытием выставки, член Рийгикогу Валерий Корб отметил, что взаимоотношения между странами существуют не только на уровне официальных лиц — государственных деятелей. Большое значение также имеет и ”народная дипломатия”, представителями которой в данном случае являются художники Эстонии и России, которые учатся друг у друга, помогают лучше узнать о том, что происходит в их государствах, способствуют разрушению ”мифов-страшилок”, которые подчас формируют политики-популисты.

Выставка ”Пушкинские горы глазами художников Кохтла-Ярве” будет работать в галерее Белый зал до 10 марта.