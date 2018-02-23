ФОТО: ”Просто совпадение”: 24 февраля, в юбилей Эстонии, в Ивангороде будут скакать танки

22 февраля в Ивангороде начались торжества по случаю 100-летия создания Красной армии, собрав огромное количество зрителей, но еще более массовое мероприятие по данному поводу запланировано на 24 февраля. Военные сказали Delfi, что к юбилею Эстонии милитаристское торжество на границе никто не подгадывал.

Вчера репортер Delfi поделился с группой российских танкистов, участвовавших в праздновании 100-летия образования Красной армии на Парусинке (район Ивангорода, расположенный напротив нарвского Кренгольма), наблюдением, что никогда в Ивангороде такого количества военной техники не было.

- Так это же хорошо. Город взбодрился, интерес огромный, — сказал один таксист.

- Особенно взбодрились там, — добавил другой, указав рукой на эстонскую сторону.

23 февраля, непосредственно в 100-летнюю годовщину образования Красной армии, как ни странно, возможности военной техники в Ивангороде не демонтрируются, а танки будут прыгать на специально построенной площадке 24 феврал, в том числе продемонструют прыжок в одновременным выстрелом танка Т-80. Также курсанты Военного института физической культуры покажут приёмы рукопашного боя.

- Это как-то связано с тем, что Эстония 24 февраля будет праздновать свой юбилей?

- Конечно, нет. Это просто совпадение. Сам же понимаешь, что в субботу люди свободны и могут прийти посмотреть на технику, пообщаться.

В парке барона Штиглица представлены танки Т-72, самоходные артиллерийские установки 2С-19, тягачи МТЛБВ, бронетранспортеры БТР-80, ”Тигр”, 120-миллиметровые минометы, орудия МТ-12 ”Рапира” и множество другой техники и стрелкого оружия.

Работает пункт отбора российских граждан на военную службу по контракту, который оснащён мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, а также рекламными и справочно-информационными материалами. Особенного ажиотажа у него 22 февраля не наблюдалось, но люди, в том числе женщины, подходили и задавали вопросы.

В 18.00, по московскому времени, начался праздничный салют, продолжительный, но не очень эффектный из-за того, что было еще сравнительно светло. Его произвел салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

Чуть ранее на площади у Петербурского шоссе состоялся праздничный концерт, в котором участвовали в числе прочего чернокожие ребята, курсанты выше упомянутой артилерийской академии. Спели песни военной тематики, в том числе от лица казаков, а завершили выступление старинным хитом группы ”Ленинград”: ”Когда тормозил меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно: мой адрес сегодня такой — www, Ленинград,

спб, точка, ру”.

Надо сказать, что 22 февраля ивангородские торжества выглядели именно как праздник. Какой-то политизации мероприятий не наблюдалось, высокое начальство не присутствовало и, соответственно, не выступало.

Ваш репортер видел в парке пару генерал-лейтенантов. Танкисты казали Delfi, что в субботу, 24 февраля, ожидаются и более высокие военные чины, но министр обороны не приедет. Ходят слухи, что возможно явление Жириновского, но это все-таки это представляется маловероятным: предоставлять только одному из кандидатов в президенты трибуну на торжествах по случаю образования Красной армии, состоявшемуся под Нарвой, вряд ли вышестоящее начальство захотело бы.