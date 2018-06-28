28.06.2018, 09:05

ФОТО: Прогулка полной Луны в небе над Кохтла-Ярве


Евгений Капов
Евгений Капов
EST 10
Galerii: 28 pilti
Täiskuu Kohtla-Järvel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В ночь на 28 июня Луна предстала в во всей своей красе. С момента ее появления в среду вечером и до рассвета четверга она проплыла по небосклону над городом и скрылась в облаках, не дойдя до горизонта.

А за два дня до этого явления заход почти полной Луны за трубы заводов масел и электростанции можно было наблюдать до самого конца.

Через месяц, может быть, так же повезет, и вечер 27 июля будет безоблачным. Тогда мы сможем увидеть полное лунное затмение — последнее в XXI веке. И самое продолжительное: Луна будет находиться в центре земной тени целых 103 минут, начиная с 22 часов 30 минут 27 июля.

Если через месяц повезет с погодой, людям может открыться впечатляющее зрелище. Попав в центр тени Земли, Луна окрасится в багровый цвет, а под ней будет необычно большой Марс: в это время произойдет так называемое Великое противостояние Марса, когда красная планета подойдет к Земле на расстояние ”всего” 58 миллионов километров, что по астрономическим меркам очень близко. Такое явление можно было наблюдать в августе 2003 года, когда Марс подошел к Земле еще на 2 миллиона километров ближе.

Foto: Jevgeni Kapov

Так или иначе, июль обещает нам красивое небо. Опять же, если повезет с погодой, то с 28 по 30 июля, возможно, мы увидим звездопад. И загадаем желания.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Около воды за ребенком нужно смотреть в оба! Несчастные случаи наглядно это подтверждают

28.06.2018
Несколько недель теплой и солнечной погоды выгнали отдыхать на природу даже закоренелых почитателей камменых джунглей. А впереди еще целое лето… Чаще всего людей тянет к водоемам. И поскольку ежегодно в Эстонии тонут десятки человек, то спасатели не устают предупреждать отдыхающих. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого есть дети. Увы, тонут не только подвыпившие ”герои”, но и малышня. Причем, как показывает практика, смерть ребенка может обернуться еще и уголовным делом против родителя, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

28.06.2018
Delfi написал читатель, крайне недовольный ситуацией с почтовыми услугами в Пыхья-Таллинне. По его словам, в районе становится все меньше почтовых ящиков, а в отделениях царят гигантские очереди. Omniva отвечает, что ранее жалоб не почтовые ящики не поступало.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Бразилия и Швейцария продолжают борьбу за медали

27.06.2018
В заключительном туре групповой стадии чемпионата мира по футболу Бразилия победила в Москве Сербию - 2:0 (1:0). Пятикратные чемпионы мира заняли первое место в группе Е. В 1/8 финала бразильцы сыграют 2 июля в Самаре с Мексикой.
Подробнее

МНЕНИЕ: Закон о семье должен защищать детей, а не родителей-кукушек

28.06.2018
Когда-то ”неподкупные” из партии Res Publica прорвались в большую политику с лозунгом ”Заставим отцов-кукушек платить”, теперь Урмас Рейнсалу наоборот хочет смягчить порядок взыскания алиментов с нерадивых родителей.
Подробнее

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

28.06.2018
Агентство Bloomberg опубликовало в среду рейтинг 25 самых богатых семей мира. При подготовке были использовали данные из другого рейтинга — Bloomberg Billionaires Index. Но в список не были включены семьи, являющиеся миллиардерами в первом поколении, а также состояния, которые контролируются одним наследником.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


С воскресенья меняется номер службы техподдержки ID-карт

28.06.2018
С 1 июля услугу техподдержки пользователей ID-карт будет оказывать предприятие AS Tieto Estonia. Новый номер службы поддержки — 666 8888, при звонке действует обычный тариф звонков на настольный телефон. Получить помощь в службе поддержки можно будет по рабочим дням с 8 до 19 часов, сообщает Департамент государственной инфосистемы.
Подробнее