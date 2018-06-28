ФОТО: Прогулка полной Луны в небе над Кохтла-Ярве

В ночь на 28 июня Луна предстала в во всей своей красе. С момента ее появления в среду вечером и до рассвета четверга она проплыла по небосклону над городом и скрылась в облаках, не дойдя до горизонта.

А за два дня до этого явления заход почти полной Луны за трубы заводов масел и электростанции можно было наблюдать до самого конца.

Через месяц, может быть, так же повезет, и вечер 27 июля будет безоблачным. Тогда мы сможем увидеть полное лунное затмение — последнее в XXI веке. И самое продолжительное: Луна будет находиться в центре земной тени целых 103 минут, начиная с 22 часов 30 минут 27 июля.

Если через месяц повезет с погодой, людям может открыться впечатляющее зрелище. Попав в центр тени Земли, Луна окрасится в багровый цвет, а под ней будет необычно большой Марс: в это время произойдет так называемое Великое противостояние Марса, когда красная планета подойдет к Земле на расстояние ”всего” 58 миллионов километров, что по астрономическим меркам очень близко. Такое явление можно было наблюдать в августе 2003 года, когда Марс подошел к Земле еще на 2 миллиона километров ближе.

Так или иначе, июль обещает нам красивое небо. Опять же, если повезет с погодой, то с 28 по 30 июля, возможно, мы увидим звездопад. И загадаем желания.