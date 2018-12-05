ФОТО: При проверке пожаробезопасности крупнейших торговых центров Ида-Вирумаа выявили нарушения

Старший инспектор бюро контроля пожароопасности Спасательного департамента Ирина Белик говорит, что наибольшее внимание при проверках обращают на пути для эвакуации с случае ЧП, на то, не захламлены ли они товаром, на то, видны ли указатели, сигнальные лампы.

То, что проверки производятся незадолго до периода активных покупок, подарков на праздники, связано не только с тем, что в это время поток покупателей, а соответственно, риски, растут. Но и с тем, что большинство магазинов меняет свой облик в это время, принимая праздничный вид.

Ирина Белик отмечает, что, зачастую, именно декораторы, забывают согласовать полет своей творческой фантазии с требованиями по пожаробезопасности.

”Одна рука не знает, что делает вторая”, — констатирует Белик, указывая на то, что не хватает согласованности не только между владельцами магазинов и декораторами, но и, например, с поставщиками товара, продавцами, техническим персоналом.

- Насколько много нарушений, связанных именно с путями эвакуации?

- Может быть, в одной трети магазинов есть такие проблемы, если говорить об Astri. ТЦ Fama мы еще не успели весь осмотреть, сообщила инспектор.

Берик говорит, что в нарвских ТЦ сейчас поработало много декораторов из Польши.

- Насколько много?