05.12.2018, 16:19

ФОТО: При проверке пожаробезопасности крупнейших торговых центров Ида-Вирумаа выявили нарушения


Роман Викулов
Роман Викулов
EST
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Päästeamet kontrollib keskuste tuleohutust, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В первую неделю декабря специалисты Спасательного департамента по всей Эстонии по традиции проверяют пожаробезопасность торговых центров и магазинов. В частности в понедельник инспекторы проконтролировали нарвский ТЦ Astri, в примерно трети магазинов которого выявили относительно нарушения. Сегодня проверка идет во втором по масштабу ТЦ Ида-Вирумаа — в нарвском Fama.

Старший инспектор бюро контроля пожароопасности Спасательного департамента Ирина Белик говорит, что наибольшее внимание при проверках обращают на пути для эвакуации с случае ЧП, на то, не захламлены ли они товаром, на то, видны ли указатели, сигнальные лампы.

То, что проверки производятся незадолго до периода активных покупок, подарков на праздники, связано не только с тем, что в это время поток покупателей, а соответственно, риски, растут. Но и с тем, что большинство магазинов меняет свой облик в это время, принимая праздничный вид.

Ирина Белик отмечает, что, зачастую, именно декораторы, забывают согласовать полет своей творческой фантазии с требованиями по пожаробезопасности.

”Одна рука не знает, что делает вторая”, — констатирует Белик, указывая на то, что не хватает согласованности не только между владельцами магазинов и декораторами, но и, например, с поставщиками товара, продавцами, техническим персоналом.

- Насколько много нарушений, связанных именно с путями эвакуации?

- Может быть, в одной трети магазинов есть такие проблемы, если говорить об Astri. ТЦ Fama мы еще не успели весь осмотреть, сообщила инспектор.

Берик говорит, что в нарвских ТЦ сейчас поработало много декораторов из Польши.

- Насколько много?

- В Astri нам сказали, что практически всеми магазинами на втором этаже занимались польские специалисты.

- Вы видите проблему и делаете предписание, а через какое-то время проверяете устранена она или нет. Когда придете со следующей проверкой?

- На следующей неделе.

- Штрафы пока не выписываете?

- Нет. Обычно он назначается только тогда, когда инспекторы не могут выйти эвакуационным путем на улицу.

Во многих торговых центрах в предновогодний период возникают лавки, в которых торгуют различной пиротехникой. В рамках идущих сейчас проверок этот товар не изучается.

После пожара в кемеровском в кемеровском торговом центре ”Зимняя вишня”, повлекшего за собой гибель 60 человек, в торговых центрах Эстонии прошли серьезные проверки. Обыватели стали также внимательнее относиться к собственной безопасности. В частности Спасательный департамент просили проверить, все ли нормально с точки зрения безопасности в кинотеатре, действующем в торговом центре Astri. Проверка нарушений не выявила.

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