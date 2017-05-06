ФОТО: При посадке леса в окрестностях Нарвы добровольцы нашли снаряд и гранату

6 мая RMK (Центр управления государственными лесами) провел акцию ”Рождение леса” в Ида-Вирумаа, в Аувере, что между Нарвой и Силламяэ. Около 100 добровольцев посадило примерно 1500 трехгодовалых елочек на делянке в 5 гектаров, недавно являвшейся лесом. В ходе посадочных работ участниками акции были обнаружены граната и снаряд.

Работники RMK, не извлекая боеприпасы из земли, пометили их и передали информацию в Спасательный департамент.



Руководитель лесопосадок Северно-Западного региона RMK Ильмар Пааль еще до начала работ предупреждал добровольцев о вероятности опасных находок. Все-таки за плацдарм Аувере тяжелые бои в 1944-м шли более полугода и оставили после себя в лесах огромное количество боеприпасов, обнаруживающихся до сих пор.

По словам лесничего Ида-Вирумааского лесничества Алара Сюда в данном районе он и его коллеги находят взрывоопасные предметы примерно раз в неделю. Всякий раз они благополучно обезвреживаются, внезапных взрывов в последние годы не случалось.

”Боеприпасы взрывались только во время лесных пожаров”, — сообщает Сюда.

В этом году RMK высадит 21 млн саженцев, по большей части сосны и ели, выращенные в восьми эстонских питомниках. В качестве добровольцев посадочным работам RMK по всей Эстонии помогают 1700 человек.

Для RMK акции ”Рождение леса” — это не в последнюю очередь возможность рассказать эстоноземельцам о том, что на самом деле происходит с эстонским лесом.

Отвечая на самый часто задаваемый вопрос, не слишком ли много стали вырубать леса в Эстонии, Алар Сюда отметил, что более активными и масштабными вырубки последнего времени кажутся на фоне многих предшествующих лет, когда старые леса нормально не обновлялись.

Лесничие сравнивают посадку и вырубку лесов с посадкой и уборкой картофеля, замечая, что разница только в том, что лес растет дольше.

Особое внимание в RMK обращают на то, что около четверти всех государственных лесов Эстонии являются заповедными, то есть там деревья вообще никогда не вырубаются. Таких много и в Ида-Вирумаа.