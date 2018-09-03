ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд побывала на самых красивых нарвских дачах

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1 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у нарвских победителей конкурса ”Красивый дом Эстонии” в категории ”Частные дома и садовые участки” Светланы и Андрея Моревых — победителей 2018 года и у Ирины и Валерия Копосовых — победителей 2009 года. Оба дома находятся в садовом товариществе Adonis ja Salvia.