ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд побывала на самых красивых нарвских дачах

1 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у нарвских победителей конкурса ”Красивый дом Эстонии” в категории ”Частные дома и садовые участки” Светланы и Андрея Моревых — победителей 2018 года и у Ирины и Валерия Копосовых — победителей 2009 года. Оба дома находятся в садовом товариществе Adonis ja Salvia.
Гостеприимные хозяева показали свои благоустроенные дома, сады, обширные цветники и угостили главу государства плодами нового урожая.
Садовое товарищество Adonis ja Salvia расположено ближе к морю, чем к Нарве. Его окружают многие другие СТ. Весь этот массив дач административно относиться к Нарве, хотя со всех его сторон — земли Нарва-Йыэсуу.