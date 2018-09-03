03.09.2018, 20:55

ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд побывала на самых красивых нарвских дачах

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 11 pilti
Narva kaunid kodud ja Kersti Kaljulaid Foto: Narva linnavalitsus

1 сентября президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в гостях у нарвских победителей конкурса ”Красивый дом Эстонии” в категории ”Частные дома и садовые участки” Светланы и Андрея Моревых — победителей 2018 года и у Ирины и Валерия Копосовых — победителей 2009 года. Оба дома находятся в садовом товариществе Adonis ja Salvia.

Гостеприимные хозяева показали свои благоустроенные дома, сады, обширные цветники и угостили главу государства плодами нового урожая.

Садовое товарищество Adonis ja Salvia расположено ближе к морю, чем к Нарве. Его окружают многие другие СТ. Весь этот массив дач административно относиться к Нарве, хотя со всех его сторон — земли Нарва-Йыэсуу.

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