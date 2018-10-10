ФОТО: Президент Керсти Кальюлайд будет работать в помещениях нарвского центра Vaba Lava, который должен быть готов ко 2 ноября

Напомним, что этой осенью президент проведет в Нарве в общей сложности более трех недель, и после своего первого продолжительного визита, который проходил с 28 августа по 6 сентября, Керсти Кальюлайд будет жить в Нарве с 12 по 16 ноября, а также с 26 ноября по 1 декабря. И вот эту последнюю неделю она со своей канцелярией будет работать в еще официально не открытом центре Vaba Lava, в помещениях, арендуемых Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR).

У ERR в здании довольно обширные площади, на первом и втором этажах. Туда переезжают все нарвские представительства корпорации — новостная служба, радиослужба, нарвская редакция телеканала ETV+.

Работа в центре Vaba Lava кипит, практически в каждом из помещений днем чем-то заняты строители, но видно, что она уже близка к завершению.

Сразу за фойе и гардеробом, который расположится у входа, находится пространство будущего ресторана, имеющего также свою террасу с противоположной стороны здания. Руководитель нарвского центра Vaba Lava Анжелика Штыкалов говорит, что сейчас идут переговоры с потенциальным арендатором ресторана, поэтому пока рано называть эту фирму, но она, к слову сказать, не нарвская.

Театральный зал, black-box, вместит около 220 зрителей. Также в здании будут располагаться нарвский театр ”Ильмарине”, офисы, кафе, галерея.

Проект нового театрального здания подготовлен архитекторами бюро Allians Arhitektid, строительные работы проводятся фирмой Rand ja Tuulberg.