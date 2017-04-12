ФОТО: Президент Кальюлайд посетила концерн VKG

В среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд по приглашению руководства концерна Viru Keemia Grupp (VKG) посетила работающее в Кохтла-Ярве предприятие по переработке горючих сланцев. Она встретилась с руководством концерна, работниками недавно запущенного завода по производству сланцевого масла Petroter III.

Во время осмотра технических площадей и главного пульта управления, пояснения президенту давали председатель правления концерна Ахти Асманн и его заместитель, технический директор предприятия Меэлис Эльдерманн.

После того, как президент покинула предприятие, оба руководителя сказали порталу Delfi, что их радует приезд президента, и то, что она откликнулась на приглашение, говорит о ее заинтересованности в экономическом развитии сланцеперерабатывающей отрасли.

Ахти Асманн отметил, что, по его мнению, Керсти Кальюлайд разбирается в проблемах отрасли, и вопросы, которые поднимались в ходе встречи, с ней можно было обсуждать на профессиональном языке, как с человеком, разбирающимся в экономике.

На вопрос о том, затрагивася ли вопрос квот на добычу горючего сланца, Асманн ответил, что это вопрос законодательный, и обсуждать его надо с правительством, и во время встречи с президентом ег оне поднимали.

Короткий вопрос задал Delfi президенту: в чем залог развития эстонской экономики?

"В головах людей, которые ей занимаются", — ответила Керсти Кальюлайд.