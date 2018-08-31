ФОТО: Президент Эстонии в шарфе ”Нарва Транс” пришла болеть за нарвскую команду

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Программу 26-го тура чемпионата страны по футболу открывает поединок в Нарве, где "Транс" принимает пярнуский "Вапрус". На матч прибыла президента Эстонии Керсти Кальюлайд, приехавшая в Нарву на неделю с лишним — жить и работать. Шарф нарвской команды на шее президента однозначно показывает, за кого она болеет.